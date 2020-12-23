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Про Хиросиму и Нагасаки забыли? Шарий объяснил Киеву, чем закончится "крымский Пёрл-Харбор"

23 декабря 2020, 23:35  •  156 • Политика
Украинский политолог Анатолий Шарий объяснил Киеву, чем закончится его предложение устроить "крымский Пёрл-Харбор". Он поинтересовался: "Про Хиросиму и Нагасаки забыли?"
Так Шарий прокомментировал слова украинского политолога Зиновия Свереды, который предложил устроить "крымский Пёрл-Харбор" - напасть на полуостров в надежде, что американские партнёры прикроют ВСУ.
Блогер, в свою очередь, удивился тем историческим параллелям, которые проводит Свереда, озвучивая свой план. Ведь нападение Японии на американский флот в гавани Пёрл-Харбор закончилось полным разгромом Токио. Американцы не просто нанесли ответный удар, они сбросили две атомные бомбы на японские города.
Япония напала на США абсолютно неадекватно, именно после этого Соединённые Штаты включились в войну. После этого она была унижена, об неё все вытирали ноги. А ещё после были Хиросима и Нагасаки, - цитирует Шария портал "Экономика сегодня".
Милитаристские заявления, подобные тому, что озвучил политолог, блогер назвал "гимном упоротости" современного Киева. Он также напомнил, что в Крыму, как считает официальный Киев, проживают граждане Украины. Получается, что Свереда предлагает напасть на них.
Отметим, что украинские власти регулярно озвучивают всё новые предложения о "возвращении" Крыма, хотя Москва неоднократно заявляла, что вопрос с территориальной принадлежностью региона решён окончательно. В частности, украинские чиновники рассматривают различные военные варианты. При этом российские военные эксперты подчёркивают, что Россия, учитывая напряжённую обстановку и милитаристские замашки своего соседа, сосредоточила на полуострове довольно большую группировку сил. И вторжение в Крым для ВСУ не станет лёгкой прогулкой.

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