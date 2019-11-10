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"Про издевательства не сказал ни один": Депутат Госдумы рассказал о поездке в часть под Читой, где солдат расстрелял сослуживцев

10 ноября 2019, 21:39  •  118 • В России

В конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который был призван из Тюмени в начале июля, будучи в карауле, расстрелял офицеров, контрактников и срочников, которые были с ним в наряде. Служивший в ВДВ и выполнявший долг в Чечне депутат Александр Шерин побывал на месте трагедии, чтобы, как человек, отдавший армии немало лет, попробовать разобраться в причинах случившегося.

- Я встречался с командованием и с личным составом. Прошел по маршруту следования Шамсутдинова. Пообщался с бойцами. В трехэтажной казарме на каждом этаже располагается по роте, кровати одноярусные, видеокамеры в коридорах.

Александр Шерин побывал на месте трагедии в Забайкалье Фото: личная страница Александра Шерина ВКонтакте

- Наблюдение круглосуточное?

- Постоянно камеры работают. Еще душевые кабины, стиральные машины. В частях под Москвой или Рязанью условия вряд ли лучше. У одного из погибших офицеров остались жена и трехлетняя дочь, у второго офицера жена беременная. У одного из контрактников тоже осталась жена и дочь.

- Среди убитых есть его одногодки?

- Да, его призыва, в том числе один прибыл с ним из Тюмени.

- От кого-то из бойцов роты вы слышали, чтобы у них возникали проблемы, неуставные отношения с расстрелянным комроты Пьянковым?

- Ни от кого. Ответственности с командиров не снимаю. Но дисбата я там не видел. Я командовал взводом, в том числе, в военное время, и могу оценить, как солдат себя ведет в разных ситуациях, на что он реагирует. Я солдатам закидывал вопросы о том, обижает ли их кто-то, оскорбляет. Объяснил, что если что-то такое есть, я как заместитель председателя комитета по обороне могу добиться их перевода из этой части в другую. Я говорил с бойцами его роты. Но и во вторую роту поднялся, и в третью.

- Но вы общались с солдатами и сержантами в присутствии офицеров?

- Когда зашел в уборную комнату, туда зашел дневальный со шваброй. Я ему: «Пока никого нет, боец, расскажи, что у вас тут происходит?». Тот мне: «Службу несешь — тебя никто не ругает. Если тупишь, то будут заставлять выполнять задачу». Потом еще спросил у солдат, отбирают ли у них телефоны. Телефоны у них на руках есть — но только кнопочные. Позвонить они могут. Письма приходят? Да.

- С офицерами говорили тоже?

- Конечно. Они знали, что Шамсутдинов жил без мамы с шести лет. Возможно, была детская психологическая травма, когда мальчик рос без одного из родителей. Состоял на учете в диспансере. Но посещал военно-патриотический клуб, хорошо стрелял. Отец, имевший отношение к органам, хотел и сына определить — но без прохождения срочной службы сложно было бы ему.

Фоторепортаж: Как прошло разведение сил и средств в Петровском

До службы в армии Шамсутдинов активно занимался спортом

- Вы сказали, Шамсутдинов хорошо стрелял?

- Процент попадания во время преступления — 42 процента, со слов офицеров. Он высадил 85 патронов, три рожка, когда убивал. А это же экстренная ситуация, человек не в статические мишени бьет. И надо же было пустой рожок отсоединить, другой присоединить, передернуть затвор. Это и в спокойной ситуации на полигоне не всегда быстро получается. А тут кровь, люди кричат, хрипят. Как-то так... хладнокровно он обошелся. Причем трое же попутались убежать из караульного городка — он их догнал. И расстрелял.

- И что, в этой части 54160 ни один человек вам не сказал, не намекнул об издевательствах, дедовщине?

- Я не могу гарантировать что люди в этой части были со мной стопроцентно искренними. Но ни разу никто ничего не подтверждал. И я же не про Шамстудинова именно говорил — чтобы не было вмешательство в дела следствия. Я у бойцов спрашивал о том, как у них служба идет. Ни один не сказал чего то такого... Нет, никто в комплиментах к службе не расплывался — служба не сахар. Но я вопросы четко ставил и получал четкие ответы.

- Нельзя исключать, что к вашему визиту с бойцами офицеры провели «подготовительную работу»?

- О том, что мы будем в этой части, там узнали за сутки. За это время ни казарму в порядок не приведешь (да еще с установкой душевых и стиралок), если там был полный бардак, ни мозги не промоешь.

- С друзьями погибшего командира роты говорили?

- Общался. В душу не лез. В глазах очень сильное сожаление. Видно, у людей горе. Атмосфера гнетущая. От караульного городка метров десять до стены казармы. Из караульного городка ты можешь отчетливо видеть, если кто-то из казармы смотрит на тебя.

- Кровь там не смыли?

- Сгустки крови, силуэты погибших, обведенные мелом. Я встал к столу, где стоял Шамсутдинов. Представил, как это было. Почему он начал с офицеров — не по принципу, кто был ему больше ненавистен, а у кого осталось оружие. Дождался, когда разрядят магазины. Имитировал, что тоже разряжает. Все вынули магазины, положили их в металлический ящик для боеприпасов. Подходит очередь к нему. Оружие осталось только у офицеров — ПМ в кобуре. И он первым валит офицера, который рядом, потом контрактника. Ребята, которые оказались в клетке — они ведь уже без боеприпасов, пытались убежать — он их добивает. Они в бронежилетах и в касках - потому стрелял в голову.

- Сам сбежать пытался?

- Побежал к КПП. Выстрелы все услышали, действия по тревоге — выключают свет, ложатся на пол, группа быстрого реагирования выходит. На КПП забаррикадировались, закрыли двери, ворота. Он подбежал к КПП, все закрыто, бежит обратно, стреляет в окно, где дежурный по части. Потом бежит в столовую — через плац, в 100 метрах от казармы. Оттуда вышел гражданский работник.

- Скрыться он не мог?

- Если бы часть была как проходной двор — смог бы. А раз не получилось… Предупредительный выстрел в его сторону — он лег лицом на землю.

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В свое время Александр Шерин был командиром парашютно-десантного взводаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Какой вывод вы сделали для себя?

- Я видел, как курсант-десантник на посту выстрелил себе в лоб — а ведь его отбирала комиссия, он поступал при очень большом собственном желании в училище и при конкурсе в 20 человек на место. Но вот ему девушка написала - и он покончил с собой. А тут молодой человек, который жил в большом городе, его забрали из семьи, перебросили за 4 тысячи километров, в лес. Никаких развлечений, надо все делать самому. Нагрузки и психологические, и физические. В комплексе с возможными неприязненными отношениями. Может, не хотел выполнять каких то требований командиров. И, может, давняя детская травма обострилась на таких вот дрожжах. Так психологические срывы и случаются… Накопилось что-то за 100 дней.

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