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Призывы в Кишинёве: Молдова – это Румыния, молдаване – это румыны

26 марта 2018, 16:24  •  257 • Украина
Брюссель и Вашингтон разжигают пламя гражданских столкновений у западных рубежей бывшего Советского Союза. 25 марта в Минске вышли на улицы с националистическими лозунгами сторонники так называемой Белорусской народной республики, созданной в 1918 году руками немцев, а в Кишинёве с теми же лозунгами – сторонники «Великой Румынии» образца 1918 года.
Чтобы поддержать «великорумынскую» демонстрацию, в Кишинёве появился бывший президент Румынии, ярый унионист Траян Бэсеску. «Молдова – часть Румынии, молдаване – румыны», – заявил он народу.
В социальных сетях появилась «румынская сотня» (по аналогии с сотнями киевского евромайдана). «Сотня» призывает молдаван вливаться в Румынию без всяких референдумов (мол, по советскому образцу: в 1940 году Молдавия стала частью СССР тоже без референдума).
Опираясь на националистические элементы, Бэсеску примеряет на себя роль внешнего опекуна молдавского унионизма. Он является почётным председателем Партии национального единства, руководимой бывшим министром обороны Молдавии, гражданином Румынии Анатолием Шалару. На счету последнего – осквернения памятников Победы в Великой Отечественной войне, подгонка молдавской армии под натовские стандарты.
Ударной силой великорумынских шовинистов выступает организация Actiunea-2012 («Акция -2012»). Организация сборища в Кишинёве 25 марта – тоже её рук дело. Однако вместо заявленных унионистами ста тысяч участников пришло только семь.
Украинская пресса сообщает, что в ходе «мирной» демонстрации были задержаны 21 человек с масками, ножами и противогазами. Большинство молдаван не хотят в Румынию, но их никто не спросит: присоединять их к государству-члену НАТО будут в том числе при помощи ножей.
Справка: Молдавия вошла в состав Румынии в период послереволюционного безвластия в бывшей Российской империи в 1918 году. В 1940 году она была освобождена от румынской оккупации вместе с Бессарабией и Буковиной в результате Румынского похода РККА. В 1941 году Румыния вместе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз, но попытка фашистского режима в Бухаресте вернуть Молдавию, Буковину и Бессарабию провалилась.
Соб. корр. ФСК

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