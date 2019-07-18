«Призывы к террористической деятельности»: СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского

Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. В феврале 2018 года в интернете появилась видеозапись, на которой Коханивский призывал соратников устроить погром здания представительства Россотрудничества в Киеве. На следующий день на загранучреждение было совершено нападение: радикалы разбили окна, облили фасад краской, расписали его антироссийскими лозунгами, а также пытались прорваться внутрь. При этом украинские правоохранительные органы не зафиксировали повреждений, хотя и прибыли на место происшествия. Киев не стал возбуждать уголовное дело по факту нападения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Николая Коханивского. Командира так называемого добровольческого батальона ОУН* подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете. За это преступление согласно части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Речь идёт об опубликованной в феврале 2018 года видеозаписи, на которой Коханивский призывал соратников устроить погром здания киевского представительства Россотрудничества, называя точное время и адрес.

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На следующий день группа украинских националистов напала на представительство агентства в центре Киева. Радикалы устроили погром в здании, сорвали и растоптали российский флаг, разгромили выставку памяти Фёдора Шаляпина и расписали стены лозунгами.

Националисты, принимавшие участие в погроме, выкрикивали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями Российского центра науки и культуры (РЦНК), хотя в здании было более 50 детей — в театральной студии репетировали пьесу «Ревизор». Тогда они очень испугались.

Сообщалось, что киевская полиция оперативно прибыла на вызов, однако, несмотря на присутствие в здании сотрудников правоохранительных органов, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки. Националисты также расписали стены помещения различными лозунгами и разгромили экспозицию выставки «Неизвестный Шаляпин», приуроченной к 145-летию певца.

Как сообщило в феврале 2018-го агентство Интерфакс-Украина, полиция выехала на место инцидента, однако в правоохранительных органах заявили журналистам, что не было ни задержанных, ни пострадавших. Кроме того, отмечалось, что не было зафиксировано никаких повреждений.

При этом руководитель РЦНК Константин Воробьёв заявил, что сотрудники правоохранительных органов не мешали акции националистов.

«Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — рассказал Воробьёв РИА Новости.

В своём докладе о произошедшем представители ОБСЕ отмечали, что видели разорванный флаг России. Возраст участников погрома они оценили в 15—25 лет.

Несмотря на однозначную оценку международных наблюдателей и очевидный ущерб от действий националистов, украинские правоохранительные органы продолжали игнорировать произошедшее.

Тогда на преступление отреагировали российские правоохранительные органы. Было возбуждено дело по статье 360 УК РФ — «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

В ходе расследования обнаружились доказательства, которые стали основанием для возбуждения отдельного уголовного дела в отношении Коханивского.

«В рамках расследования уголовного дела о нападении на Российский центр науки и культуры следователями СК России в адрес компетентных органов Украины направлялись запросы о правовой помощи для детального установления всех обстоятельств произошедшего, однако помощь российскому следствию не оказывается, и, несмотря на очевидность самих фактов совершения преступлений и известность конкретных лиц, причастных к ним, радикалы на Украине так и не привлечены к ответственности», — рассказала RT официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, бездействие в расследовании нападения на представительство Россотрудничества — очередной пример покровительства агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам со стороны киевских властей.

Как следует из опубликованной в сети информации, в 2014—2015 годах Николай Коханивский командовал добровольческим батальоном, который состоял из сторонников националистических группировок. В его составе он принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Позднее Коханивский фигурировал в СМИ как автор праворадикальных заявлений. В частности, он призывал нанести удар по России, а также учредить новый государственный праздник — Коханивский считает трагедию в Одессе 2 мая 2014 года поводом для торжества.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.