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Призывы к свержению власти: Колесниковой предъявили обвинения

16 сентября 2020, 19:30  •  198 • Политика
Правоохранительные органы Белоруссии предъявили обвинения члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Лидер оппозиции подозревается в призывах к свержению власти, за что ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Такую информацию в среду распространила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. Статья "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
"Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 361 УК. Колесникова находится по стражей, расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, что Мария Колесникова была задержана в ночь на 8 сентября на границе Белоруссии и Украины.
Она входит в состав президиума Координационного совета - специального органа, созданного белорусской оппозицией для передачи власти. Инициатором создания совета стала Светлана Тихановская - проигравший на выборах кандидат, сбежавшая в Литву сразу же после оглашения результатов голосования.

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