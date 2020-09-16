Призывы к свержению власти: Колесниковой предъявили обвинения

Такую информацию в среду распространила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. Статья "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

"Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 361 УК. Колесникова находится по стражей, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мария Колесникова была задержана в ночь на 8 сентября на границе Белоруссии и Украины.

Она входит в состав президиума Координационного совета - специального органа, созданного белорусской оппозицией для передачи власти. Инициатором создания совета стала Светлана Тихановская - проигравший на выборах кандидат, сбежавшая в Литву сразу же после оглашения результатов голосования.