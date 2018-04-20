Призывы к бойкоту ЧМ-2018 — заезженная пластинка

После россиян больше всего билетов на чемпионат мира по футболу в России приобрели болельщики из США

Попытки срыва футбольного мундиаля в России ещё продолжаются, но смысла в них уже нет. Чемпионат состоится. Несмотря на все старания министров украинского правительства или бывшего премьер-министра Великобритании.

Украина, как могла, уже отрезала себя от чемпионата и теперь может лишь грозить акциями протеста и гордиться отказом трансляции по Первому национальному каналу или «требовать» от УЕФА и Fare Network (Football Against Racism in Europe) запретить символику «сепаратистов ЛДНР» на футбольных матчах. Хотя на днях украинская диаспора Франции и некий футбольный клуб «Трызуб»/ASUFC TRIDENT создали ролик, призывающий к бойкоту.

Главным же «бойкотером» остаётся Англия. Поддержать Терезу Мэй и нечесаного Борю Джонсона поспешил лузер-премьер Дэвид Кэмерон: «Мы хотели помочь миру проведением больших спортивных турниров, которые объединяют людей. Но как Россия смогла получить ЧМ-2018? Я позволю вам заполнить пробел в ответе», – намекая на некую коррупцию, сказал Кэмерон. И, как обычно, ничего конкретного. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал слова британского политика «заподлянкой». «Вот уже восемь лет одно и то же. Сейчас уже не только никто в это не верит, но и внимания не обращает. Поэтому я считаю, что на нашем месте, на месте российских СМИ, нужно просто забыть об этом выступлении», – сказал Колосков

Среди «британских заподлянок» болельщикам уже угрожали возможными терактами в России. Зрителей пугали российскими таксистами, кровожадными фанатами, жаждущими британской крови. Директор Центра безопасности и разведки университета Букингема профессор Энтони Глис намекнул, что в России игрокам сборной Англии ФСБ подошлют русских проституток-провокаторш. Европейцев запугивали живыми медведями, которые будут бродить по футбольным полям, даже ФИФА пришлось оправдываться.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заметил, что Дэвид Кэмерон «как политик уже давно сбитый летчик, решил повысить свой упавший рейтинг с помощью модных сейчас популистских антироссийских высказываний». Его поддержала коллега Светлана Журова: «Они надеются, учитывая тенденцию против нашей страны, сделать такой политический фон. Это не первый раз».

Однако британцев вразумить уже трудно, потому вслед за королевской семьёй и правительством, отказавшимися ехать на ЧМ-2018, Футбольная ассоциация Англии (FA) решила присоединиться к правительству и бойкотировать чемпионат. В итоге на мундиаль в Россию отправятся только два главных футбольных клерка: исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк. Это, правда, касается лишь первых двух матчей англичан на групповом этапе чемпионата мира – с Тунисом и Панамой. На третью встречу английской команды с Бельгией в Калининграде FA намерено отправить больше представителей.

Пока не угомонились европарламентарии. Два дня назад 46 депутатов Европарламента подписали письмо, в котором призвали лидеров европейских стран, в том числе Эмманюэля Макрона и Ангелу Меркель, не посещать предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио "Свобода"» Рикард Джозвяк в Twitter. Причина призывов – «химические атаки России в Солсбери и в Сирии». Право слово, чтобы попытаться сорвать всемирный праздник футбола в России, стоило придумать и «химические атаки».

Однако 20 апреля министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс пошёл наперерез мутной волне из Британии, высказав мнение, что в бойкоте чемпионата мира нет никакого смысла. «Спорт должен быть отделён от «дела Скрипаля», – заявил он.

Перед стартовавшим 18 апреля финальным этапом продаж билетов на мундиаль было раскуплено 1 698 049 билетов на матчи чемпионата. Из них почти половину (46,9%) приобрели россияне – 796 875 билетов, затем идут США (80 161), Бразилия (65 863), Колумбия (60 199), Германия (55 136), Мексика (51 736), Аргентина (44 882), Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711).