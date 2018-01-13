Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвук или на испуг
Румынский премьер пообещал вешать венгерских автономистов в Трансильвании
Пределы сотрудничества: будет ли продлён Договор о дружбе между Россией и Украин...
На Украину не пустили полторы тысячи иностранцев из-за посещения Крыма
Главная / В России

Призывников собираются заставить приходить в военкомат без повестки

13 января 2018, 22:54  •  346 • В России

Отныне отчисленным студентам и выпускникам школ станет сложнее косить от армии. Отяготить жизнь уклонистов взялся первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он разработал законопроект, по которому приходить в военкомат молодых людей заставят и без повестки.

Сейчас повестку должны вручать лично призывнику под расписку. А вот хитрец уже может бегать от почтальона с "письмом счастья" сколько угодно - пока его не выловит полиция. Уже за уклонение от службы в армии после получение повестки юнцу грозит до двух лет лишения свободы.

И эту лазейку в законе решил перекрыть депутат Красов.

- В отсутствие такой расписки привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тыс. человек), - пишет думец в пояснительной записке. - Так, в период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тыс. призывников (30% от общего числа граждан, призванных на военную службу).

Что же изменится теперь?

Во-первых, по идеи Госдумы, призывника-беглеца можно не разыскивать с собаками, чтобы вручить повестку лично, а отправлять ее заказным письмом по почте. И уже военкомат будет считать документ врученным, если за получение письма распишется призывник или достигший 18 лет член его семьи. И если почта провалила военное задание, и письмо пришло после указанной даты явки в военкомат, молодой человек обязан прийти туда в течение трех дней после получения письма.

Во-вторых, если парень получил повестку, но призыв уже закончился, он должен сам приехать в военкомат. Сделать это обязан до начала следующего призыва. И, самое интересное, самостоятельно должен приехать и призывник, которому повестка так и не пришла. Правда, депутат не уточнят, как молодой человек узнает о призыве.

В-третьих, депутат предлагает больше не заставлять полицию бегать за уклонистами, чтобы привозить их в военкоматы. Мол, по сути сотрудники внутренних дел занимаются розыском и дознанием, а это нарушает права уклонистов от армии, которым не вручена повестка. Полиция будет подключаться только после возбуждения уголовного дела.

- Это поможет бороться с уклонистами, - поделился с «КП» первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. - Молодой человек, которому исполнилось 18 лет, должен знать - он призывной. Если он не приходит в военкомат, его нужно считать уклонистом. Все остальное - от лукавого. Раньше люди с большими полномочиями специально не докручивали закон, чтобы обезопасить от службы своих детей. Якобы уехал куда-то, якобы не знал. Все это чепуха. Закон важный и нужный.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

346
Источник
Похожие новости
13 января 2018, 13:09
Геннадий Зюганов не стал комментировать информацию о 7,5 миллиардах рублей Павла Грудинина
13 января 2018, 03:24
У Грудинина, как у полковника Захарченко, вдруг нашлись 7,5 миллиарда
13 января 2018, 22:54
Призывников собираются заставить приходить в военкомат без повестки

13 января 2018, 11:24
«Её бросили в условия, где она не сможет выжить»: приставы насильно выселили 88-летнего ветерана из дома в Брянске
14 января 2018, 02:09
Украинцы жалуются на соседей, слушающих русскую музыку
13 января 2018, 03:24
Путин в «Комсомолке» - как это было на самом деле
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 января 2018, 01:24
«Это просто корыто»: почему Киев не может продать недостроенный советский ракетный крейсер «Украина»
09 января 2018, 13:24
Россия не смогла ответить на латвийскую русофобию
12 января 2018, 09:39
Что на самом деле представляет из себя украинский ОТРК Гром-2?
10 января 2018, 15:24
Записки Колорадского Таракана. Привет стране-бензоколонке от страны-шланга!
12 января 2018, 22:24
«На грани краха»: что стоит за падением курса гривны до исторического минимума
09 января 2018, 10:09
Сирийские грабли для Министерства обороны России
09 января 2018, 03:39
Вернувшиеся из украинского ада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.