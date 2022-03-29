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Призывники и "горячие точки": Шойгу сделал заявление
29 марта 2022, 13:35 • 186 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как будет проходить служба солдат-срочников. И дал разъяснение по поводу "горячих точек".
Весной 2022 года на военную службу будет направлено 134,5 тысячи призывников. По словам Шойгу, это меньше, чем было в 2021 году. Что касается отправки призывников в "горячие точки", то это исключено, сказал глава Минобороны.
- прокомментировал Сергей Шойгу.
Ранее министр обороны России с ультиматумом обратился к лидерам Североатлантического альянса. Он заявил, что нужно остановить поставки самолетов и систем ПВО Украине.
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