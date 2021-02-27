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Призывавший взорвать Крымский мост Турчинов закатил истерику из-за "финансирования" России Украиной

27 февраля 2021, 12:50  •  126 • Политика
Фото: pixabay.com
Бывший секретарь СНБО сыплет обвинениями в адрес властей Незалежной
Причиной скандала на этот раз стали закупки электроэнергии у России. Александр Турчинов, известный весьма агрессивными высказываниями о нашей стране, заявил, что Киев системно финансирует Москву таким образом. Он напомнил, что энергетика Незалежной, в том числе атомная, разрушена. Поэтому зимой власти вынуждены закупать электроэнергию у Минска и Москвы. Обвинения прозвучали в эфире телеканала "Еспресо".
Текущее положение дел Турчинов считает угрозой для Украины. Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко обозначил условия отказа от закупок электроэнергии у РФ. Для этого необходим ремонт инфраструктуры, которая на сегодняшний день по большей части пришла в упадок.
Ранее бывший секретарь Совета безопасности Незалежной Турчинов неоднократно поддерживал призывы взорвать Крымский мост. Также он регулярно хвалится пресловутыми комплексами "Нептун", которые якобы способны разрушить транспортный переход за считанные минуты.

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