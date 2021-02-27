|
Призывавший взорвать Крымский мост Турчинов закатил истерику из-за "финансирования" России Украиной
27 февраля 2021, 12:50 • 126 • Политика
Бывший секретарь СНБО сыплет обвинениями в адрес властей Незалежной
Причиной скандала на этот раз стали закупки электроэнергии у России. Александр Турчинов, известный весьма агрессивными высказываниями о нашей стране, заявил, что Киев системно финансирует Москву таким образом. Он напомнил, что энергетика Незалежной, в том числе атомная, разрушена. Поэтому зимой власти вынуждены закупать электроэнергию у Минска и Москвы. Обвинения прозвучали в эфире телеканала "Еспресо".
Текущее положение дел Турчинов считает угрозой для Украины. Напомним, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко обозначил условия отказа от закупок электроэнергии у РФ. Для этого необходим ремонт инфраструктуры, которая на сегодняшний день по большей части пришла в упадок.
Ранее бывший секретарь Совета безопасности Незалежной Турчинов неоднократно поддерживал призывы взорвать Крымский мост. Также он регулярно хвалится пресловутыми комплексами "Нептун", которые якобы способны разрушить транспортный переход за считанные минуты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2021, 18:25
|
23 февраля 2021, 09:50
|
23 февраля 2021, 13:30
|
21 февраля 2021, 13:50
|
21 февраля 2021, 01:00
|
22 февраля 2021, 22:50
|
24 февраля 2021, 14:15