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Призывавший убивать в Донбассе Филарет взмолился о мире: В Сети оценили заявление раскольника

14 мая 2019, 01:54  •  47 • Политика
Пользователи Сети оценили заявления украинского раскольника Филарета (Денисенко), который принял участие в записи "послания мира" Владимира Зеленского, припомнив ему призывы убивать людей в Донбассе и поддержку действий ВСУ.
В Сети раскритиковали так называемое послание мира для жителей Крыма и Донбасса, которое опубликовал в понедельник избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Речь идёт о видеоролике, в записи которого принял участие не только сам Зеленский, но и один из лидеров украинских раскольников Михаил Денисенко (Филарет), глава Украинской Грекокатолической Церкви Святослав, глава Украинской Православной Церкви (самоуправляемая, но неотъемлемая часть Московского Патриархата) Онуфрий, "муфтий Крыма" Айдер Рустемов, главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и другие религиозные деятели. Они призывали к скорейшему прекращению конфликта на востоке Украины и началу переговоров.
Наибольшую критику среди пользователей соцсетей вызвало появления Денисенко, которому припомнили его слова в поддержку боевых действий в Донбассе.
"Я хочу, чтобы Господь как можно скорее привёл нас к миру справедливого мира", - взмолился он о мире.
Не стоит забывать и о том, что именно ВСУ продолжают провокационные обстрелы ДНР и ЛНР.
"Зеленский, Филарет и другие записали обращение к Донбассу: "Мы вместе! Мы - одна страна!" А когда дети спасались от обстрелов украинских добробатов в подвалах - тоже были одной страной?" - написал публицист Армен Гаспарян.
Зеленский, Филарет и другие записали обращение к Донбассу: "Мы вместе! Мы - одна страна!»

А когда дети спасались от обстрелов украинских добрбатов в подвалах - тоже были одной страной?
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 мая 2019 г.
"Ошеламиссимо. Раскольник Филарет, призывавший убивать мирных жителей Донбасса, молит Бога о мире. Петух ряженый. Укры лгали, лгут и будут лгать. И мечтают "вешать потом", - возмутился другой.
"Духовные лидеры укры сняли видеообращение на украинЬском к Крыму и Донбассу".

Ошеламиссимо. Раскольник Филарет, призывавший убивать мирных жителей Донбасса, молит Бога о мире. Петух ряженый.
Укры лгали, лгут и будут лгать. И мечтают "вешать потом"..
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 13 мая 2019 г.
"Продолжение банкета. Особенно понравилось про ценность человеческой жизни и про "возлюби ближнего своего". Лицемерие 80-го уровня", - добавила журналистка Юлия Витязева.
Продолжение банкета. Особенно понравилось про ценность человеческой жизни и про «возлюби ближнего своего»
Лицемерие 80lvl pic.twitter.com/cKxnlSr10G
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 13 мая 2019 г.
"Сценарии этой пурги всё ещё жена Зеленского пишет? Кому сдались эти обращения на украинском в Крыму и Донбассе, Украина - это уже давно другая страна, смешная и неинтересная", - указали в Сети.
Сценарии этой пурги все еще жена Зеленского пишет? Кому сдались эти обращения на украинском в Крыму и на Донбассе, Украина - это уже давно другая страна, смешная и не интересная.
— Ulitka (@Ulitka) 13 мая 2019 г.
"Они записывают миролюбивое обращение к жителям Донбасса, а в это время ВСУ миролюбиво этих жителей обстреливают. Согласие и единение между властью и армией Украины налицо!" - резюмировали пользователи.
Они записывают миролюбивое обращение к жителям Донбасса, а в это время ВСУ миролюбиво этих жителей обстреливает. Согласие и единение между властью и армией Украины налицо!
— Александр Шрамов (@Alex01219608) 13 мая 2019 г.
Напомним, ранее раскольник Михаил Денисенко неоднократно поддерживал боевые действия в Донбассе.
"Можно ли, защищая свою землю, убивать, лишать жизни?.. Является ли это убийством? Нет, братья и сестры, это не есть убийство. И это не является нарушением Заповеди Божьей", - пояснил он в 2015 году.

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