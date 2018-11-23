Призывавший "прихлопнуть" "Русскую общину Латвии" экс-министр метит на кресло премьера

Глава "Русской общины Латвии" Вячеслав Артухов высказал предположение, что из трех кандидатов на пост премьер-министра Латвии больше всего шансов занять этот пост у экс-министра обороны Артиса Пабрикса, призывавшего "прихлопнуть" "Русскую общину Латвии" и говоривший о "российской угрозе".

Глава "Русской общины Латвии" Вячеслав Артухов прокомментировал распоряжение президента Латвии Сейму страны определиться до понедельника с кандидатурой на пост главы правительства и выразил предположение, что кресло главы правительства займет экс-министр обороны Латвии, депутат Европарламента Артис Пабрикс, передает информагентство "Политика Сегодня".

Как рассказал Артухов, на выборах в Сейм большинство голосов получила партия "Согласие", однако остальные партии считают ее пророссийской и не допускают представителя партии занять должность премьер-министра. Однако, объединившись против партии "Согласие", более мелкие партии продолжают лоббировать свои интересы, поэтому уже полтора месяца Сейм не может определиться с кандидатурой на пост премьер-министра.

По словам председателя "Русской общины Латвии", в настоящий момент на пост главы правительства претендуют три кандидата: Алдис Гобземс (от партии "Кому принадлежит государство", KPV LV), Янис Борданс от Новой консервативной партии и Артис Пабрикс от "Для развития/За!". Именно у последнего кандидата больше всего шансов на победу, высказал свое мнение политик.

Напомним, Артис Пабрикс, занимая должность министра обороны Латвии неоднократно высказывался о "российской угрозе" и призывал "прихлопнуть" "Русскую общину в Латвии".