Призывавший похищать граждан России журналист объявлен в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, который заочно обвиняется в призывах к терроризму. Такой информацией поделилась пресс-служба СК.

Поводом для обвинений и объявления в розыск стали два материала Муждабаева, размещённых на его странице в социальной сети Facebook. В них содержатся призывы к насилию и захвату российских граждан на территории Украины с целью обмена на осуждённых в России за преступления террористического характера украинцев.

Ему инкриминируются совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, - сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что Муждабаев начинал свою карьеру журналиста в России. Он работал в печатных изданиях Тамбова, а также газете "МК", где дослужился до должности заместителя главного редактора. В 2015 году Муждабаев переехал на Украину, где стал заместителем гендиректора телеканала ATR. Журналист известен многочисленными русофобскими высказываниями и оскорбительными заявлениями в адрес России, её президента и граждан.