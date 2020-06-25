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Призывавший похищать граждан России журналист объявлен в международный розыск
25 июня 2020, 21:00 • 104 • Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева, призывавшего похищать граждан России. "Ему инкриминируются совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", - сообщает пресс-служба СК.
Следственный комитет России объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, который заочно обвиняется в призывах к терроризму. Такой информацией поделилась пресс-служба СК.
Поводом для обвинений и объявления в розыск стали два материала Муждабаева, размещённых на его странице в социальной сети Facebook. В них содержатся призывы к насилию и захвату российских граждан на территории Украины с целью обмена на осуждённых в России за преступления террористического характера украинцев.
Напомним, что Муждабаев начинал свою карьеру журналиста в России. Он работал в печатных изданиях Тамбова, а также газете "МК", где дослужился до должности заместителя главного редактора. В 2015 году Муждабаев переехал на Украину, где стал заместителем гендиректора телеканала ATR. Журналист известен многочисленными русофобскими высказываниями и оскорбительными заявлениями в адрес России, её президента и граждан.
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