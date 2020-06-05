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Призывавшего к беспорядкам Платошкина отправили домой на 2 месяца
05 июня 2020, 06:55 • 95 • Политика
В Басманном суде Москвы вынесли решение о домашнем аресте на два месяца для политика Николая Платошкина. Следствие вменяет лидеру движения "За новый социализм" вовлечение в массовые беспорядки.
Политика Николая Платошкина, который призывал людей выходить на акции, отправили под домашний арест. Ранее он и его сторонники планировали 6 июня провести акции и одиночные пикеты по всей стране, сообщает "МК".
По версии следствия, Платошкину вменяются массовые беспорядки и распространение фейка. Отмечается, что его дело подподает под статьи "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
Тем не менее Басманный суд отправил политика под домашний арест. В вынужденной "самоизоляции" он пробудет до 2 августа.
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