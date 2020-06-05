Призывавшего к беспорядкам Платошкина отправили домой на 2 месяца

Политика Николая Платошкина, который призывал людей выходить на акции, отправили под домашний арест. Ранее он и его сторонники планировали 6 июня провести акции и одиночные пикеты по всей стране, сообщает "МК".

По версии следствия, Платошкину вменяются массовые беспорядки и распространение фейка. Отмечается, что его дело подподает под статьи "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Тем не менее Басманный суд отправил политика под домашний арест. В вынужденной "самоизоляции" он пробудет до 2 августа.