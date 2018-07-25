Призывал взрывать поезда: СКР обвинил украинского экс-министра

Бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, экс-глава украинского минобороны летом 2014 года призывал подрывать железнодорожные поезда в РФ.

С соответствующей агитацией Гриценко выступил в прямом эфире украинского телевидения. Причастность бывшего киевского министра к этому преступлению установлена по результатам следственных мероприятий, а также «портретных и лингвистических экспертиз».

Кроме того, в июле 2017 года Гриценко публично призвал взрывать автомобили в Таганроге и Москве. Оба уголовных дела были объединены в одно производство, отметили в СКР.

Уголовное дело в отношении украинского политика было возбуждено СКР еще в декабре 2018 года. Как сообщает ФАН, ранее экс-глава украинского военного ведомства призвал не списывать неудачи властей в Киеве на действия России. В их числе он назвал нападения украинских националистов на цыган, коррупцию и таможенные кризисы.

При этом, по данным НСН, в начале июля 2018 года Гриценко сообщил, что в Киеве существует неофициальный план о прекращении конфликта в Донбассе. Экс-министр также подчеркнул, что у Украины не получится вернуть силой ни Донбасс, ни Крым.

«Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — заявил Гриценко. По его словам, план действий рассчитан на срок от трех до пяти лет. При этом он уверен, что нынешнему украинскому правительству осталось оставаться у власти не более одного года.

Ранее замглавы МВД Украины Вадим Троян приказал сотрудникам пограничных служб страны готовиться к «возвращению» Донбасса.

По его словам, украинские пограничники должны будут взять под контроль границы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, когда Донбасс «вернется» в состав Украины. Он также добавил, что действия украинских пограничников являются частью плана «Механизм малых шагов». Троян подчеркнул, что пограничная служба страны будет нести ответственность за восстановление границ Украины.

Силовой захват Киевом Крыма и Донбасса приведет к краху Украины, заявил ранее член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков. «Прежде всего, я искренне надеюсь, что ни в одном уме на Украине не возникнет мысль осуществить эту попытку», — подчеркнул Бобков.

По мнению члена президиума, многие государства Запада начали «разворачиваться лицом» к России благодаря ее выверенной политике. «Я понимаю переживания Киева, особенно учитывая, какое сегодня количество иностранных гостей и лидеров государств приехало в нашу страну в формате проведения чемпионата мира по футболу. Они осознают, что мир меняется, но не в их пользу», — подчеркнул он и также добавил, что многие украинцы хотят союза, сотрудничества и совместного развития с Российской Федерацией и ее гражданами.

Напомним, что украинские власти добиваются введения миротворческой миссии Организации объединенных наций в Донбасс. Президент России Владимир Путин поддержал эту задумку, однако, по его словам, речь может идти только об обеспечении миротворцами безопасности сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению же Киева,

миссия ООН должна обладать более широким мандатом и размещаться по всему Донбассу вплоть до самой российской границы.

Как считает президент Украины Петр Порошенко, без размещения миротворческой миссии в Донбассе невозможно будет выполнить минские соглашения в части безопасности. В то же время бывший украинский лидер Леонид Кучма уверен, что процесс ввода миротворцев может занять несколько лет.