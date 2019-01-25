«Призываем Вашингтон отказаться от авантюр»: как Россия намерена бороться с планами США разместить ПРО в космосе

Планы Пентагона вывести элементы ПРО на орбиту идут вразрез с мировой практикой мирного использования космоса. Об этом заявили в МИД России, комментируя положения «Обзора политики США в сфере противоракетной обороны». В ведомстве подчеркнули, что Москва намерена добиваться предотвращения гонки вооружений в космосе с помощью механизмов Генассамблеи ООН. Сейчас на орбите нельзя размещать только оружие массового поражения. По мнению экспертов, Соединённые Штаты в любом случае не обладают достаточными технологиями, чтобы реализовать свою новую стратегию в ближайшей перспективе.

Опубликованный Пентагоном доклад «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны» подразумевает использование космоса в военных целях. Об этом заявили в МИД России.

«Обратили внимание, что в опубликованном 17 января новом «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны» серьёзный акцент сделан на формировании группировки ПРО космического базирования, в т.ч. средств перехвата ракет. Размещение таких средств в космосе якобы призвано повысить эффективность поражения различных видов ракет на разгонной стадии полёта над территорией противника», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве «глубоко разочарованы» в связи с тем, что Соединённые Штаты намерены вернуться к реализации «очередной версии программы «звёздных войн» времён президентства Рональда Рейгана». Дипломаты подчеркнули, что подобные действия нанесут удар по системе безопасности космической деятельности.

«Возможная реализация военно-космических планов США ударит по действующей системе обеспечения безопасности космической деятельности, ставшей результатом развития международного космического права. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряжённости и очередными витками гонки вооружений», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве призвали Вашингтон «проявить благоразумие и отказаться от столь безнравственных авантюр». В МИД подчеркнули, что Россия намерена продвигать инициативы по предотвращению гонки вооружений в космосе.

«В частности, намерены продолжить работу на этом направлении в рамках учреждённой резолюцией ГА ООН 72/250 (о дальнейших мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. — RT) группы правительственных экспертов по дальнейшим мерам по ПГВК, заключительная сессия которой состоится в Женеве 18-19 марта», — говорится в комментарии.

На данный момент, согласно Договору о космосе, который ратифицировали Россия, США и ещё около 100 государств, за пределами Земли запрещено размещать только ядерное или другое оружие массового поражения. Запрет на обычное оружие распространяется на Луну и небесные тела, но не касается орбиты.

«Эта логика лежала в основе гонки вооружений»

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп представил в Пентагоне первый за девять лет доклад Минобороны по программе развития ПРО.

«В мире очень много недобросовестных игроков, а мы — хорошие игроки. Но мы можем стать хуже любого из них, если потребуется», — сказал он.

В документе указывается, что Пентагон намерен на 50% увеличить число перехватчиков ракет наземного базирования. В Минобороны считают, что увеличение числа этих комплексов с 44 до 64 позволит защитить Соединённые Штаты от потенциальных угроз со стороны КНДР и, «если таковые появятся», межконтинентальных ракет Ирана.

Приоритет отдан именно системам космического базирования, способным отслеживать ракеты на стадии разгона. Для этого планируется использовать энергетическое оружие на БПЛА, ракет «воздух — воздух» на боевых самолётах, в частности, F-35 Lightning.

Комментируя документ, в российском МИД отметили продолжении линии, начатой администрацией Трампа в стратегии национальной безопасности и ядерной доктрине США.

«Считаем необходимым особо подчеркнуть, что появление такого рода документов, как «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны», ещё раз демонстрирует необходимость безотлагательного возобновления полноформатного российско-американского диалога по всему комплексу вопросов, касающихся контроля над вооружениями и укрепления международной безопасности и стабильности», — отметили в ведомстве.

При этом риторика американской администрации о нанесении упреждающих ударов по ракетам направлена на попытку придать «благообразность» превентивных ударов по другим государствам, добавили в МИД.

«Хотели бы напомнить, что именно эта логика изначально лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений, уже не раз приводившей мир на грань катастрофы. Несмотря на напряжённые политико-дипломатические усилия в течение нескольких десятилетий, её последствия до сих пор так до конца и не устранены», — сообщили в министерстве.

При этом в Пентагоне утверждают, что новая стратегия не будет способствовать гонке вооружений. Так, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд призвал экспертам обратить внимание на слово «оборона» в заголовке документа.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на слово «оборона» в названии стратегии. Я думаю, что создание систем, которые смогут сбивать ракеты, запущенные в нашу сторону, неверно называть провокационном действием. Не думаю, что это верная трактовка», — приводит его слова ТАСС.

«У них нет для этого средств»

Несмотря на декларируемое намерение размещать системы противоракетной обороны в космосе, у Соединённых Штатов сейчас нет технологий, которые бы реализовать эту программу, считает военный эксперт Иван Коновалов. Он убеждён, что составив такой доклад Пентагон пытался блефовать.

«Принцип существования их ПРО — уничтожение ракет на разгонном участке. Но это невозможно, у них нет для этого средств. Так что, всё, что они хотят сделать — большой блеф. Штаты пытаются всех убедить в том, что у них есть полномасштабная противоракетная оборона», — сказал он RT.

При этом Вашингтон осознаёт, что в случае, если они выведут свои военные объекты в космос, за ними последуют Москва и Пентагон, отметил эксперт. В связи с этим они не будут идти на такую конфронтацию, считает Коновалов.

«Они всех пугают тем, что считают для себя возможным разместить какие-то вооружения в космосе. Американцы прекрасно понимают, что они могут звенеть оружием сколько угодно, но на это будет ответ», — подчеркнул эксперт.

При этом американское энергетическое оружие, о котором говорится в докладе, ещё не готово, указал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«У американцев по лазерным технологиям, в космическом масштабе, недостаточно серьёзно. Был воздушный лазер, был лазер, который стрелял с корабля по дрону. То есть у них как бы планы есть, но на ближайшую перспективу они пока, скажем так, сложно осуществимы», — отметил он в беседе с RT.