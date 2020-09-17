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Призыв ввести санкции и отказаться от «Северного потока — 2»: Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

17 сентября 2020, 16:30  •  27 • В мире
Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся инцидента с Алексеем Навальным. В документе содержатся призывы ввести в отношении России новые санкции, провести «независимое» международное расследование и остановить строительство «Северного потока — 2». В Госдуме отметили, что действия европарламентариев направлены на продолжение русофобской политики Запада, носят провокационный характер и являются вмешательством во внутренние дела РФ.
 
Reuters © Yves Herman
 

Европейский парламент утвердил резолюцию, касающуюся инцидента с Алексеем Навальным. Парламентарии призвали ЕС усилить действующие санкции в отношении России, а также создать механизм, аналогичный американскому акту Магнитского.

«Европарламент призывает Совет министров иностранных дел занять активную позицию по этому вопросу на встрече 21 сентября; требует, чтобы ЕС как можно скорее составил список решительных ограничительных мер в отношении России и ужесточил санкции, которые уже введены против неё; призывает задействовать такие санкционные механизмы, которые предусматривают изъятие и заморозку европейских активов, принадлежащих лицам, которые, по данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, причастны к коррупционной деятельности», — говорится в документе.

Также евродепутаты предлагают организовать «независимое международное расследование» инцидента с участием Евросоюза, ООН, Совета Европы, союзников ЕС и ОЗХО.

Вдобавок в документе содержится призыв к разработке стратегии будущих отношений с «демократической Россией», которая будет включать «широкий набор стимулов и условий для укрепления внутренних тенденций к свободе и демократии». Кроме того, европарламентарии настаивают, чтобы было приостановлено строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Призываем ЕС непрерывно требовать от России отмены или изменения всех законов, не согласующихся с международными принципами, в том числе незаконно принятых поправок к российской Конституции, а также нормативно-правовой базы выборов и законодательства об иностранных агентах и нежелательных организациях, чтобы способствовать плюрализму и свободным и честным выборам, а также обеспечить равенство возможностей кандидатам от оппозиции», — добавляется в резолюции.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что принятие данного документа — вмешательство во внутренние дела РФ.

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.

Он также выразил надежду, что здравомыслящие европейские политики останутся в стороне от таких оценок, поскольку документы ЕП имеют исключительно рекомендательный характер и не обязательны для исполнения органами Евросоюза.

Как заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, подобные предложения европарламентариев не новы.

«Доверие к таким решениям у нормальных граждан Евросоюза всё падает и падает. Всё, что сегодня происходит, — это продолжение чётко спланированной работы, направленной на то, чтобы русофобская политика продолжалась, чтобы Россию выставляли в глазах западных обывателей демоном, который угрожает их безопасности», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков охарактеризовал проект резолюции как «нелогичное, странное и абсурдное решение».

«Им как-то даже в голову не приходит, что та ситуация, которая складывается с Навальным, совершенно нелогична с точки зрения каких-то возможных наших действий. Для чего России надо было предпринимать в отношении Навального какие-то действия, которые бы действительно угрожали его жизни? То, что случилось с Навальным, на руку как раз всем недругам России. Они, как и во многих других ситуациях, без всякого расследования начинают обвинять в каких-то действиях Россию», — пояснил сенатор в разговоре с RT.

Ранее постоянное представительство России при Европейском союзе выступило с обращением к Брюсселю на фоне масштабной информационной кампании в странах ЕС по ситуации с Алексеем Навальным. Российские дипломаты указали на ряд нестыковок в версии Запада об «отравлении» Навального «Новичком» и призвали официальные лица Евросоюза и членов ЕП ответить на девять вопросов.

Загадка бутылки Навального

 

В четверг, 17 августа, в Instagram-аккаунте Алексея Навального было опубликовано видео с комментарием, где рассказывается о бутылке, на которой немецкими врачами якобы были обнаружены следы боевого нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

В посте поясняется, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* по наставлению адвоката зафиксировали, описали и упаковали все вещи, найденные в номере отеля Xander в Томске, где проживал Навальный. Затем они «без особых надежд» передали их немецким врачам.

Один из разработчиков «Новичка», доктор химических наук Леонид Ринк подверг серьёзным сомнениям заявления сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. По его словам, если бы яд действительно был нанесён на бутылку, то умерли бы все, кто её трогал.

«Это ситуация, когда коснуться этой бутылки никому нельзя — помрёшь. Если бы это действительно было так, то был бы основной покойник, и все, кто эту бутылку таскал без перчаток и защиты, тоже бы скончались», — сказал Ринк. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, как считает учёный, доказать, что бутылка, которая сейчас якобы находится у немецких специалистов, была привезена из Томска, невозможно.

«Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это «мёртвая улика»... Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске... невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара», — добавил он.

Он также призвал проверить учреждения, где, по данным СМИ, работал Константин Певчих — отец Марии Певчих, одной из сопровождавших Навального в поездке по Сибири, которая уклонилась от дачи объяснений по ситуации и вылетела в Германию. По словам Ринка, в химических лабораториях при наличии соответствующего персонала «очень легко» создать отравляющее вещество. 

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Анализы ОЗХО

 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время предоставит Германии результаты анализов Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении международного органа.

Отмечается, что технический секретариат организации получил от ФРГ запрос об оказании помощи, которая была предоставлена в соответствии с 8-й статьёй Конвенции о запрещении химического оружия.

«Группа экспертов из технического секретариата независимо собрала биомедицинские пробы у Навального для анализа в лабораториях ОЗХО. Результаты этого анализа ожидаются и будут предоставлены властям Германии», — заявили в ОЗХО.

Акт без доказательств: что стоит за словами руководителей ЕС о европейском аналоге закона Магнитского

Ранее немецкие власти сообщили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Между тем лечившие его российские врачи неоднократно заявляли, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

Алексей Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите», куда его перевезли из больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, после того как местные врачи сочли состояние пациента стабильным. 20 августа Навальному стало плохо в самолёте, выполнявшем рейс Томск — Москва.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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