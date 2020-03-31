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Призыв в армию в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв?

31 марта 2020, 14:00  •  25 • В России

Один из важных вопросов, которые волновали россиян в условиях коронавируса – это призыв в армию. Поначалу его планировали перенести, но не стали. Он начнется по всей России с 1 апреля. В Санкт-Петербурге «под ружье» поставят почти три тысячи человек.

- На весенний призыв установлена норма направить в войска 2988 человек, - сообщил на заседании правительства Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов.

Из числа призванных 300 человек - специалисты военно-учетных специальностей и 500 человек, которые имеют высшее профессиональное образование. При этом женатые призывники имеют возможность служить рядом с домом. В прошлый призыв такой возможностью воспользовались 28 человек.

Также у призывников, как и ранее, есть возможность выбрать альтернативную службу.

Таким образом, надежды, что призыв в армию в Санкт-Петербурге из-за коронавируса будет отменен, не оправдались. Молодым людям от 18 до 27 лет вновь придется надеть форму и защищать интересы Родины. В различных областях жизни. А всего по России новобранцами станут 135 тысяч человек. Именно такое число написано в Указе о призыве на военную службу, подписанным президентом России.

Но любая медаль имеет две стороны. Одновременно с этим со службы уволятся тысячи срочников, в том числе и петербуржцев, которые вернутся из армии в родной город.

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