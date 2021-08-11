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Призыв украинского вице-премьера к США сочли опасной провокацией

11 августа 2021, 00:50  •  53 • Политика
В России прокомментировали заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, который призвал США развернуть ПВО на территории страны.
В Совете Федерации России назвали опасной провокацией слова украинского чиновника Алексея Резникова. Тот заявил, что на территории Незалежной стоит развернуть американские средства противовоздушной обороны. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев посоветовал украинцу "не лезть во взрослые игры".
Он указал, что Резников такими выступлениями лишь обостряет ситуацию. По всей видимости, "министр хотел бы резко повысить градус противостояния в Азово-Черноморском регионе за счёт максимального вовлечения туда Америки", указал Косачев.
Сенатор подчёркивает, что такие заявления крайне опасны. Напротив, заявил политик в беседе с ТАСС, единственное, что сможет снизить градус напряжённости в Черноморском регионе, - это отказ от размещения оружия третьих сил у берегов нашего Крыма.
Кроме того, посоветовал он, Украине следовало бы умерить военную активность.

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