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Призыв ООН не помог приговоренному к смерти «черному риелтору» из Белоруссии

28 ноября 2018, 04:09  •  107 • В мире
Правозащитники в Белоруссии сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии в отношении Семена Бережного, приговоренного к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов. Это произошло несмотря на то, что в этом году комитет ООН по правам человека после индивидуального обращения заключенного направил властям республики «запрос о принятии временных мер до вынесения комитетом окончательного решения».
В Белоруссии привели в исполнение смертный приговор в отношении заключенного Семена Бережного. Мужчина являлся фигурантом дела «черных риелторов», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».
В этом году в комитете ООН по правам человека зарегистрировали индивидуальное обращение от заключенного, а также рекомендовали Минску принять временные меры до вынесения комитетом окончательного решения.
Однако, пояснили местные правозащитники, белорусские власти проигнорировали запрос.
Фигурант дела «черных риелторов» был приговорен к смертной казни 21 июля 2017 года. Еще двое фигурантов, в том числе женщина, получили 22 и 24 года лишения свободы.
По данным следствия, преступления банды совершались с 2009 по 2015 год.
По версии следователей, в указанный период пропало без вести шесть человек. Сторона обвинения, в частности, заявляла, что «черные риелторы» находили одиноких людей, которые были зависимы от алкоголя или имели долги за коммуналку, уговаривали их продать или разменять жилье, после чего убивали. Тела убитых позже были обнаружены закопанными в безымянных могилах на сельских кладбищах.

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