Призыв о черноморской операции против России не собрал и половины голосов в Сенате США

Ряд сенаторов США призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Чёрном море. При этом саму инициативу поддержал 41 сенатор из 100, то есть меньшинство.

Ряд американских сенаторов обратились к президенту США с требованием провести многонациональную операцию против России в Чёрном море. В частности, от Трампа потребовали "использовать свои полномочия… для расширения возможностей украинских военных".

Как говорится в обращении к американскому лидеру, в рамках операций должны подключиться морские силы НАТО и европейских союзников.

Черноморская операция, по оценкам американских политиков, необходима, чтобы "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет", сообщает "РИА Новости".

Кроме того, говорится в предложении, эта кампания важна для обеспечения свободы судоходства и для показательной поддержки "международно признанных границ" и "двусторонних соглашений".

Призыв поддержал 41 сенатор из 100, то есть меньшинство. Текст документа доступен на сайте одного из его авторов сенатора Рона Джонсона.