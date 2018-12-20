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Призыв о черноморской операции против России не собрал и половины голосов в Сенате США

20 декабря 2018, 02:54  •  74 • В мире
Ряд сенаторов США призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Чёрном море. При этом саму инициативу поддержал 41 сенатор из 100, то есть меньшинство.
Ряд американских сенаторов обратились к президенту США с требованием провести многонациональную операцию против России в Чёрном море. В частности, от Трампа потребовали "использовать свои полномочия… для расширения возможностей украинских военных".
Как говорится в обращении к американскому лидеру, в рамках операций должны подключиться морские силы НАТО и европейских союзников.
Черноморская операция, по оценкам американских политиков, необходима, чтобы "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет", сообщает "РИА Новости".
Кроме того, говорится в предложении, эта кампания важна для обеспечения свободы судоходства и для показательной поддержки "международно признанных границ" и "двусторонних соглашений".
Призыв поддержал 41 сенатор из 100, то есть меньшинство. Текст документа доступен на сайте одного из его авторов сенатора Рона Джонсона.

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