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Призыв Норвегии сократить присутствие НАТО у границ России оценил эксперт

03 декабря 2021, 11:40  •  102 • Политика
Фото: w80/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Позиция Осло выбивается из ряда согласованных заявлений других членов Североатлантического альянса
Пример Норвегии, которая выступает против чрезмерной активности НАТО у российских границ, не будет заразительным. По мнению главы Совета ПИР-Центра Евгения Бужинского, Москве не стоит рассчитывать, что призыву Осло последуют в Варшаве или прибалтийских республиках.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт сообщила, что правительство Королевства не поддерживает планы Брюсселя усиливать военное присутствие альянса у российских границ, поскольку это вызывает ответную реакцию Москвы и в итоге подрывает стабильность в регионе. Этот вопрос Осло намерен поставить перед союзниками по НАТО, в первую очередь, Вашингтоном и Лондоном.
Но вряд ли голос викингов будет услышан на Западе. По мнению Бужинского, наращивание военной активности НАТО на сопредельных с Россией территориях будет продолжаться, пока не нормализуются отношения Москвы и Вашингтона. Норвегия, которая и раньше придерживалась собственной точки зрения в вопросах обороны и безопасности, не сможет остановить эту "вакханалию".
"Они (– норвежцы – прим.ред.) всегда выступали с несколько отличной позицией. На их территории нет американских войск. Поэтому Норвегия не показатель",
– приводит РИА "Новости" слова Евгения Бужинского.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сидя в танке на военной базе НАТО в Эстонии, припугнула Россию последствиями за агрессию на постсоветском пространстве. Президент РФ Владимир Путин, не вступая в заочную полемику с главой британской дипломатии, напомнил Западу о "красных линиях". В частности, заявил, что размещение на Украине ударных комплексов НАТО станет поводом направить на "центры управления" российские установки с гиперзвуковыми ракетами.

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