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Призыв на срочную службу в 2018 году: В армию возьмут до трех тысяч человек, которые ранее не прошли по здоровью

30 марта 2018, 16:09  •  79 • В России

Что делать, если, к примеру, осенью медкомиссия тебя «забраковала», а за полгода ты здоровье поправил и очень хочешь послужить? Нет преграды патриотам! Теперь двери военкоматов для тебя открыты. Как заявил исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда», в весенний призыв Минобороны планирует поставить под ружье до трех тысяч таких новобранцев.

- У многих состояние здоровья улучшилось, тем не менее законодательство не позволяло призывать их на военную службу, - пояснил Бурдинский. - 29 декабря прошлого года президент подписал федеральный закон №444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными.

Всего в эту кампанию в армию отправятся 128 тысяч солдат-срочников, и это на 10 процентов меньше, чем в прошлом году. Это объясняется стабильно растущей долей военнослужащих-контрактников. А в планах Минобороны увеличить и количество научных рот.

- В научные роты у нас конкурс - более 10 человек на место, - рассказал Евгений Бурдинский. - И в этом году мы так же создаем еще четыре научные роты, в которые будет направляться молодежь. Причем четыре научные роты будут создаваться в технополисе «Эра». Самые новейшие там будут изобретения, новейшая техника будет поставлена - все самое новое, по последнему слову техники.

В технополисе, помимо «ботанов»-срочников будут трудиться и молодые ученые. А если солдату после дембеля захочется остаться - преград никто чинить не будет.

Ну а из тех, кого Бог не обделил силой, сформируют четыре спортивные роты. К слову, осенью в них попали 180 спортсменов – кандидатов в олимпийские сборные.

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