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Призыв Макрона к вакцинации вызвал ярость: "Никогда не уступлю твоей диктатуре!"

13 июля 2021, 05:35  •  68 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан прививаться. Для стимулирования он ввёл обязательную вакцинацию для части жителей страны. Его призыв вызвал ярость, ведь он противоречит обещаниям, данным в прошлом году. "Никогда не уступлю твоей диктатуре!" – пишут люди.
Макрон в выступлении, транслировавшемся по телевидению, объяснил, что обязательная вакцинация обусловлена высоким уровнем заболеваемости в стране. С августа в бары, рестораны и торговые центры будут пусть только тех, кто привит, или же при наличии отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, обязательная вакцинация введена для медиков и ряда других специалистов. С 15 сентября врачи, медсёстры, санитары окажутся в ситуации, когда нет прививки – нет зарплаты.
"Наш выбор прост: установить ограничения не для всех, а только для непривитых", - написал президент Франции в своём Twitter.
Эти меры вызвали ярость у французов.
"Вот это шантаж! Заставьте людей платить за ПЦР, чтобы сделать вакцинацию необязательной", - посоветовал SidiBazz.
Всё дело в том, что ПЦР-тестирование во Франции бесплатно. Людям проще два в 2-3 дня сдавать новый тест, чем вакцинироваться Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson – вакцинами, которым они не доверяют.
"Я никогда не уступлю твоей диктатуре! Моё тело принадлежит мне, и ты не прикоснёшься к нему!" – яростно написала Anne-Elise.
"А если он попросит прыгнуть в Сену, мы тоже это сделаем? Затронут сам принцип личной свободы. Те, кто хочет пройти вакцинацию, делают это. Но основа демократии – возможность делать выбор", - напомнил Vincent Leroy.
Многие пользователи Twitter напомнили своему национальному лидеру, что в 2020 году он клятвенно обещал не вводить обязательную вакцинацию.
"Спасибо, что нас, непривитых, заставляют рисковать жизнью. Вы обещали, что вакцинация не будет обязательной, но скоро её введут для всех", - считает Corentin и интересуется, можно ли ещё называть Францию землёй свободы?
"Принуждение нас к вакцинации является чистым тоталитаризмом. Я надеюсь, что однажды перед законом вы ответите за это злоупотребление властью", - обратилась к своему президенту Valledemia.
"Позор этому правительству диктаторов. Позор тем, кто разделяет французскую нацию. Позор тем, кто дискриминирует часть населения!" – написал Liban Hadji.

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