Призыв Макрона к вакцинации вызвал ярость: "Никогда не уступлю твоей диктатуре!"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан прививаться. Для стимулирования он ввёл обязательную вакцинацию для части жителей страны. Его призыв вызвал ярость, ведь он противоречит обещаниям, данным в прошлом году. "Никогда не уступлю твоей диктатуре!" – пишут люди.

Макрон в выступлении, транслировавшемся по телевидению, объяснил, что обязательная вакцинация обусловлена высоким уровнем заболеваемости в стране. С августа в бары, рестораны и торговые центры будут пусть только тех, кто привит, или же при наличии отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, обязательная вакцинация введена для медиков и ряда других специалистов. С 15 сентября врачи, медсёстры, санитары окажутся в ситуации, когда нет прививки – нет зарплаты.

"Наш выбор прост: установить ограничения не для всех, а только для непривитых", - написал президент Франции в своём Twitter.

Эти меры вызвали ярость у французов.

"Вот это шантаж! Заставьте людей платить за ПЦР, чтобы сделать вакцинацию необязательной", - посоветовал SidiBazz.

Всё дело в том, что ПЦР-тестирование во Франции бесплатно. Людям проще два в 2-3 дня сдавать новый тест, чем вакцинироваться Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson – вакцинами, которым они не доверяют.

"Я никогда не уступлю твоей диктатуре! Моё тело принадлежит мне, и ты не прикоснёшься к нему!" – яростно написала Anne-Elise.

"А если он попросит прыгнуть в Сену, мы тоже это сделаем? Затронут сам принцип личной свободы. Те, кто хочет пройти вакцинацию, делают это. Но основа демократии – возможность делать выбор", - напомнил Vincent Leroy.

Многие пользователи Twitter напомнили своему национальному лидеру, что в 2020 году он клятвенно обещал не вводить обязательную вакцинацию.

"Спасибо, что нас, непривитых, заставляют рисковать жизнью. Вы обещали, что вакцинация не будет обязательной, но скоро её введут для всех", - считает Corentin и интересуется, можно ли ещё называть Францию землёй свободы?

"Принуждение нас к вакцинации является чистым тоталитаризмом. Я надеюсь, что однажды перед законом вы ответите за это злоупотребление властью", - обратилась к своему президенту Valledemia.

"Позор этому правительству диктаторов. Позор тем, кто разделяет французскую нацию. Позор тем, кто дискриминирует часть населения!" – написал Liban Hadji.