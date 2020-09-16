Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал официальный Берлин не политизировать вопрос по делу Алексея Навального. В своём разговоре с коллегой из ФРГ Хайко Маасом Лавров указал, что Москва по-прежнему ждёт объяснений от немецкой стороны по этому резонансному делу.

Речь идёт о правовых процедурах, включая передачу биоматериалов, результаты анализов и проб, а также документов, необходимых для проведения расследования. Кроме того, российский министр призвал Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации.

Россию не устроят "ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А.Навальным либо с его родственниками и близкими". В МИД подчеркнули, что они "в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению".

Эта формулировка вызвала недоумение Венедиктова. В своём телеграм-канале главред "Эха Москвы" написал пространное: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"

Тот же тон подхватил и журналист Антон Орехъ. В своём канале в телеграм он не преминул напомнить скандальный пост супруги Навального Юлии.

"Это то, о чём Юлия Навальная писала Рошалю. Они искренне считают граждан собственностью государства. Не семья, не близкие, не сам Навальный, а какой-то Лавров будет решать", - отметил он.

А вот автор канала "Свидетель Империи" одним махом разбил начавшийся вой либералов по поводу слов Лаврова.

"Это о том, что публичные обвинения должны подкрепляться публичными доказательствами. То есть обвинение в формате: Нам Лёша сказал, что его отравили, и мы ему верим, - не проканают", - говорится в сообщении.

Ранее обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева жёстко высказалась по поводу обвинений Германии в адрес России.

В беседе с Царьградом она напомнила, что Навальный пока ещё является гражданином Российской Федерации, инцидент произошёл на нашей территории, поэтому отказ сотрудничать гражданина РФ с правоохранительными органами своей страны говорит о многом.