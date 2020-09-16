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Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
16 сентября 2020, 06:40 • 156 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от дальнейшей политизации в деле Навального. Однако корректная формулировка главы российской дипломатии вызвала недоумение главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Он увидел в просьбе двойное дно. "Эээ... это Сергей Викторович о чём?" - написал Венедиктов в своём телеграм-канале.
Глава российского МИД Сергей Лавров призвал официальный Берлин не политизировать вопрос по делу Алексея Навального. В своём разговоре с коллегой из ФРГ Хайко Маасом Лавров указал, что Москва по-прежнему ждёт объяснений от немецкой стороны по этому резонансному делу.
Речь идёт о правовых процедурах, включая передачу биоматериалов, результаты анализов и проб, а также документов, необходимых для проведения расследования. Кроме того, российский министр призвал Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации.
Россию не устроят "ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А.Навальным либо с его родственниками и близкими". В МИД подчеркнули, что они "в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению".
Эта формулировка вызвала недоумение Венедиктова. В своём телеграм-канале главред "Эха Москвы" написал пространное: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
Тот же тон подхватил и журналист Антон Орехъ. В своём канале в телеграм он не преминул напомнить скандальный пост супруги Навального Юлии.
"Это то, о чём Юлия Навальная писала Рошалю. Они искренне считают граждан собственностью государства. Не семья, не близкие, не сам Навальный, а какой-то Лавров будет решать", - отметил он.
А вот автор канала "Свидетель Империи" одним махом разбил начавшийся вой либералов по поводу слов Лаврова.
"Это о том, что публичные обвинения должны подкрепляться публичными доказательствами. То есть обвинение в формате: Нам Лёша сказал, что его отравили, и мы ему верим, - не проканают", - говорится в сообщении.
Ранее обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева жёстко высказалась по поводу обвинений Германии в адрес России.
В беседе с Царьградом она напомнила, что Навальный пока ещё является гражданином Российской Федерации, инцидент произошёл на нашей территории, поэтому отказ сотрудничать гражданина РФ с правоохранительными органами своей страны говорит о многом.
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