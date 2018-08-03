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«Призыв к религиозной розни»: к чему приведёт «перераспределение» церковной собственности на Украине

03 августа 2018, 00:24  •  30 • Украина
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет сделал несколько громких заявлений. В частности, он сказал, что после получения автокефалии большинство прихожан и представителей духовенства Московского патриархата присоединятся к украинской церкви и ей будет передано всё имущество УПЦ МП. Эксперты считают, что это реакция на проведение Московским патриархатом в Киеве крестного хода в ознаменование 1030-летия крещения Руси, в котором приняли участие около 250 тыс. украинцев, и подчёркивают, что углубление религиозного раскола в стране чревато непредсказуемыми последствиями.
 
Пётр Порошенко вместе с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата патриархом Филаретом © Genya SAVILOV AFP
 

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет дал интервью телеканалу «Прямой», в котором сделал ряд громких заявлений. В частности, он сказал, что после получения автокефалии собственность УПЦ МП будет передана украинской церкви. В частности, Киево-Печерская и Почаевская лавры.

«Никакой собственности Московский патриархат на Украине не имеет. Собственность церкви на Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру — чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеют. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счёт, то это собственность этих приходов, а не России», — заявил Филарет. 

Источник RT в Киеве-Печерской Лавре сообщил, что заявление Филарета не соответствует логике и законам Украины.

«В Конституции написано, что государство не вмешивается в церковные дела. Но на самом деле мы наблюдаем обратную ситуацию — государство хочет контролировать священников и влиять на настроения населения. Мне даже страшно представить, какие возможны последствия такого глупого шага», — сообщил собеседник RT.

В Украинской православной церкви Московского патриархата назвали заявления Филарета «абсурдными».

«Филарет, отлучённый от церкви за многочисленные церковные преступления, может распоряжаться только той собственностью, которую они, раскольники, сами создали, например храм где-то построили, — и никто на неё, кстати, не претендует», — приводит РИА Новости слова главы пресс-службы УПЦ МП Василия Анисимова.

УПЦ МП должно быть возвращено всё имущество, которое у неё отобрали во время репрессий в советское время, отметил Анисимов. По его словам, Украина в 1990-е годы брала обязательства перед Советом Европы провести реституцию, но эти обязательства остались только на бумаге.

  • Вид на Киево-Печерскую Лавру © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Фантазии на тему

 

По словам Филарета, после получения автокефалии подавляющее большинство епископов, духовенства и приходов Московского патриархата присоединятся к Украинской церкви.

«Часть Московского патриархата не присоединится к этой украинской церкви. А поскольку они не присоединятся, то они не должны называться украинской церковью. Они имеют право на своё существование в Украине наравне с другими церквями, наряду с Украинской православной церковью. Но называться эта церковь должна Русской православной церковью на Украине. И поэтому мы считаем, что подавляющее большинство приходов не захотят быть русской церковью. И поэтому присоединятся к Украинской православной церкви», — сообщил он.

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Это ловушка для Украинской православной церкви Московского патриархата, говорит в интервью RT депутат от партии «Народный фронт».

«Последние четыре года на Украине сформировалась негативное отношение к России и всему, что с ней связано. Все свои действия националисты оправдывают борьбой «с русским миром». Церкви начнут жечь, а священников преследовать, как только они станут называться «русскими». Я думаю, что Украинская православная церковь Московского патриархата этого не допустит», — отмечает собеседник RT.

Филарет подверг ревизии также и далёкую историю, заявив, что Киевская Русь — это Украина.

«Украина не была, не является и не будет частью России. Потому Русь существовала, а России не было как государства. А потом, когда возникло государство, называлось оно Московией, а не Русью. А Русь — это Украина», — сказал он.

Подобные тезисы звучали из уст украинских политиков и ранее. Например, президент Украины Пётр Порошенко во время крестного хода в честь 1030-летия крещения Руси заявил о «европейском выборе» Владимира.

Однако далеко не все на Украине разделяют эту «историческую» позицию.

«Это не Украина приняла крещение, как полагают некоторые политики. Территория Киевской Руси была огромна и занимала не только территорию Украины, а всё восточнославянское пространство. Некоторые политики говорят, что Украина должна интегрироваться в ЕС и это её выбор, но я этого принять не могу. Выбор был сделан ещё тысячу лет назад — в Х веке князем Владимиром. И менять это нет смысла. Мне кажется, моё мнение разделяют большинство учёных Украины», — пояснял ранее в интервью RT почётный директор Института археологии Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук, академик Пётр Толочко.

Утешительный приз

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По мнению экспертов, вопрос об автокефалии используется Порошенко в своих политических целях как часть президентской кампании.

Никто автокефалии Украине пока не обещал, более того, её не дали стране к 1030-летию крещения Руси, как предрекал Пётр Порошенко, подчеркнул источник RT в партии «Батькивщина».

«Это решение принимается коллегиально, и, насколько мне известно, единства в Священном Синоде Вселенского патриарха нет. Я бы не делил шкуру неубитого медведя и не нагнетал бы ситуацию», — заявил собеседник RT.

По его словам, украинское руководство недавно сделало «подарок» окружению президента Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и, судя по всему, надеется на поддержку Анкары при получении томоса (об автокефалии. — RT).

В середине июля на Украине были задержаны и экстрадированы в Турцию журналист и предприниматель Юсуф Инан и бизнесмен Салих Зеки Йигит, которых обвиняют в причастности к движению Фетхуллаха Гюлена.

Задержанным не дали возможности обжаловать решение суда об экстрадиции, что вызвало негативную реакцию у ряда европейских политиков.

«Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека на Украине и везде», — написала 22 июля в своем Twitter евродепутат Ребекка Хармс.

«Украина понесла имиджевые потери тем, что выдала турецких граждан тайно и нарушила закон. Но Эрдоган не спешит помогать Украине с получением томоса и, скорее всего, не захочет портить отношения с Россией. Поэтому руководству страны дадут какой-нибудь утешительный приз, например разрешат увеличить поставку продовольствия. Но не более», — сообщил источник RT в Блоке Петра Порошенко.

«Новый виток раскола»

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По мнению экспертов, интервью Филарета и его громкие заявления являются реакцией на проведение крестного хода в ознаменование 1030-летия крещения Руси. Схожего мнения придерживаются и ряд украинских политиков.

«Надо признать, что в крестном ходе Украинской православной церкви Московского патриархата приняли участие около 250 тыс. человек. Люди сделали свой выбор. И я бы на месте Петра Порошенко не продвигал идею создания украинской поместной церкви хотя бы потому, что её не поддерживает народ. Руководство страны провоцирует церковную войну на Украине», — заявил источник RT в партии «Самопомощь». 

  • Крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси в Киеве © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

Подобные заявления Филарета только нагнетают ситуацию вокруг религиозного конфликта на Украине и тенденций, связанных с возможным получением автокефалии Украинской православной церковью, подчеркнул в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Сейчас существует единственная каноническая и признанная всеми сестринскими церквями Украинская православная церковь, которая является частью Московского патриархата. Заявления Филарета можно расценить как прямой призыв к эскалации религиозной розни. Если томос будет дарован Украине, надо задуматься, во благо ли это пойдёт государству или, наоборот, спровоцирует новый виток раскола», — утверждает эксперт.

На самом деле это может стать очередным «ударом по государственности Украины», подытожил Денисов.

«Религиозный конфликт может привести к противостоянию радикалов и верующих. Представляете, что будет, если радикалы начнут жечь церкви и нападать на верующих, а прихожане начнут с ними воевать. Это очень опасная ситуация для Украины, которая может  разделить страну по религиозным убеждениям», — пояснил источник RT в Киевском международном институте социологии.

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