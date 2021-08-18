Призы по 100 тысяч рублей: в России проведут лотерею среди вакцинированных от COVID-19

В России пройдёт лотерея для граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Среди тех, кто привился до 1 сентября, определят 1 тыс. победителей, каждого ожидает приз в размере 100 тыс. рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, таким образом правительство выражает признательность тем, кто проявил сознательность и позаботился о себе и близких. Согласно последним данным, полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли более 30 млн человек.

В России осенью запустят программу поощрения совершеннолетних граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — указали в пресс-службе кабмина.

В общей сложности в ходе лотереи, оператором которой станет акционерное общество «Гознак», определят 1 тыс. победителей из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов. Каждый победитель получит по 100 тыс. рублей. Розыгрыш призов будет осуществляться на сайте бонусзаздоровье.рф.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», — пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января. Согласно данным на 6 августа, двумя компонентами вакцин в стране привиты более 30 млн человек. При этом 18 августа ТАСС, ссылаясь на данные региональных властей, сообщил, что хотя бы один компонент вакцин получили 40 млн россиян.

Статистика COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 20 914 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Санкт-Петербурге (1636), Москве (1590) и Московской области (1240). За это время выздоровели 20 713 человек, скончались 799 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 663 473, с начала пандемии в России выздоровели 5 939 037 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 172 909 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 173,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,235 млн человек.

Вместе с тем Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек провела пилотное исследование в 26 субъектах РФ, продемонстрировавшее, что у 18% тех, кто перенёс COVID-19 бессимптомно, не выработались антитела.

«Начиная с лета прошлого года и каждые два месяца 70 с лишним тыс. населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительный, у них антител не было вовсе», — сказал он в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

В то же время губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.

«Сегодня ситуация не позволяет нам открыться полностью, но основные элементы экономики работают. Мы максимально стараемся уйти от локдауна. Не хочу загадывать, но ситуация более-менее стабильная. Сильно смертность выросла, что не может нас не беспокоить», — цитирует его ТАСС.

Тем временем на территории Единого миграционного центра Московской области открылся пункт вакцинации от COVID-19 иностранных граждан. Планируется, что в день здесь будет прививаться до 1,5 тыс. человек. Иностранцам потребуется заполнить анкету о состоянии здоровья и пройти медицинский осмотр. Власти Подмосковья уже закупили 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

«В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину — это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

«Спутник Лайт» в Парагвае

18 августа Российский фонд прямых инвестиций представил данные Министерства здравоохранения Парагвая, которые продемонстрировали высокие показатели безопасности и эффективности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в ходе массовой вакцинации в стране.

Эффективность отечественного препарата составила 93,5% на основе анализа данных 320 тыс. привившихся по состоянию на 30 июля 2021 года. В ходе вакцинации «Спутником Лайт» не было зафиксировано никаких серьёзных нежелательных явлений и летальных исходов.

Благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран вакцина «Спутник Лайт» в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

«Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета. Данные Министерства здравоохранения Парагвая и ряда других стран по всему миру подтверждают, что «Спутник Лайт» обладает высокими показателями безопасности и демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.