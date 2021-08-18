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Призы по 100 тысяч рублей: в России проведут лотерею среди вакцинированных от COVID-19
18 августа 2021, 18:50 • 30 • В России
В России пройдёт лотерея для граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Среди тех, кто привился до 1 сентября, определят 1 тыс. победителей, каждого ожидает приз в размере 100 тыс. рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, таким образом правительство выражает признательность тем, кто проявил сознательность и позаботился о себе и близких. Согласно последним данным, полностью вакцинацию от коронавируса в России прошли более 30 млн человек.
РИА Новости © Алексей Куденко
В России осенью запустят программу поощрения совершеннолетних граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — указали в пресс-службе кабмина.
«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», — пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января. Согласно данным на 6 августа, двумя компонентами вакцин в стране привиты более 30 млн человек. При этом 18 августа ТАСС, ссылаясь на данные региональных властей, сообщил, что хотя бы один компонент вакцин получили 40 млн россиян.
Статистика COVID-19 в России
В России за прошедшие сутки было выявлено 20 914 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Санкт-Петербурге (1636), Москве (1590) и Московской области (1240). За это время выздоровели 20 713 человек, скончались 799 пациентов.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 663 473, с начала пандемии в России выздоровели 5 939 037 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 172 909 человек.
По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 173,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,235 млн человек.
Вместе с тем Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек провела пилотное исследование в 26 субъектах РФ, продемонстрировавшее, что у 18% тех, кто перенёс COVID-19 бессимптомно, не выработались антитела.
«Начиная с лета прошлого года и каждые два месяца 70 с лишним тыс. населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительный, у них антител не было вовсе», — сказал он в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
В то же время губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.
«Сегодня ситуация не позволяет нам открыться полностью, но основные элементы экономики работают. Мы максимально стараемся уйти от локдауна. Не хочу загадывать, но ситуация более-менее стабильная. Сильно смертность выросла, что не может нас не беспокоить», — цитирует его ТАСС.
Тем временем на территории Единого миграционного центра Московской области открылся пункт вакцинации от COVID-19 иностранных граждан. Планируется, что в день здесь будет прививаться до 1,5 тыс. человек. Иностранцам потребуется заполнить анкету о состоянии здоровья и пройти медицинский осмотр. Власти Подмосковья уже закупили 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
«В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину — это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.
«Спутник Лайт» в Парагвае
18 августа Российский фонд прямых инвестиций представил данные Министерства здравоохранения Парагвая, которые продемонстрировали высокие показатели безопасности и эффективности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в ходе массовой вакцинации в стране.
Благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран вакцина «Спутник Лайт» в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.
«Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» позволяет властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета. Данные Министерства здравоохранения Парагвая и ряда других стран по всему миру подтверждают, что «Спутник Лайт» обладает высокими показателями безопасности и демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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