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Призвавшая рвать отношения с Россией белоруска рассказала об угрозах
27 июля 2020, 14:05 • 77 • В мире
Одна из кандидатов на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая, ранее выступившая с заявлением о том, что нужно разорвать союзные отношения с Россией, заявила, что ей и детям поступают угрозы. Впрочем, политик не стала пояснять, кто ей грозит и из-за чего.
Одна из претендующих на высший государственный пост в Белоруссии Анна Канопацкая, которая ранее выступила со скандальным заявлением о необходимости рвать дружбу с Россией, сообщила об угрозах.
Такой формулировкой она объяснила свой отказ участвовать в уличных пикетах. При этом, утверждает Канопацкая, угрозы поступают и ей, и её детям, и её доверенным лицам.
Впрочем, конкретизировать своё заявление об угрозах она не стала.
"Решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - только добавила она на страничке в Facebook.
Напомним, что ранее соперница Лукашенко заявила, что для Белоруссии она видит европейский путь.
"Европейский путь нашей страны - это сознательное участие в европейских делах", - отмечала она, добавляя, что Минску следует денонсировать договор о создании Союзного государства, разорвать Договор о коллективной безопасности, прекратить договоры аренды для военных объектов России на своей территории.
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