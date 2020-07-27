Призвавшая рвать отношения с Россией белоруска рассказала об угрозах

Одна из претендующих на высший государственный пост в Белоруссии Анна Канопацкая, которая ранее выступила со скандальным заявлением о необходимости рвать дружбу с Россией, сообщила об угрозах.

Такой формулировкой она объяснила свой отказ участвовать в уличных пикетах. При этом, утверждает Канопацкая, угрозы поступают и ей, и её детям, и её доверенным лицам.

Впрочем, конкретизировать своё заявление об угрозах она не стала.

"Решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - только добавила она на страничке в Facebook.

Напомним, что ранее соперница Лукашенко заявила, что для Белоруссии она видит европейский путь.

"Европейский путь нашей страны - это сознательное участие в европейских делах", - отмечала она, добавляя, что Минску следует денонсировать договор о создании Союзного государства, разорвать Договор о коллективной безопасности, прекратить договоры аренды для военных объектов России на своей территории.