Призвать к каталогу: Минстрой внес законопроект о типовом строительстве

Типовое проектирование зданий, которые строятся за счет бюджетных средств, может быть введено в России в 2021 году . Речь идет о школах, детских садах, библиотеках, больницах и других объектах. Как выяснили «Известия», Минстрой внес в правительство законопроект с поправками в Градостроительный кодекс РФ, предполагающий появление в России такого проектирования . Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по строительству, а также во всех фракциях. Эксперты тоже считают, что эта мера значительно удешевит возведение зданий.

Серьезная экономия

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что Минстрой внес на рассмотрение кабмина законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». Документ предполагает появление в законодательстве термина типовой проектной документации. Она будет разрабатываться для возведения объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств бюджета, юрлиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями.

— Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части введения типового проектирования РФ)» был внесен и в настоящее время рассматривается в правительстве, — рассказали в пресс-службе кабмина.

Информацию о внесении документа в правительство «Известиям» подтвердили и в Минстрое.



«В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в аппарате правительства РФ и планируется для рассмотрения на весенней сессии 2021 года Государственной думы», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что утверждение типовых проектных решений не исключает строительства и благоустройства территории по индивидуальным проектам, а также сохранения исторически ценных зданий, которые, благодаря комплексному подходу к формированию городского пространства, позволят создавать уникальный архитектурный ансамбль современных городов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

П оддержать инициативу готовы в профильном комитете нижней палаты по строительству, а также во всех парламентских фракциях.

— Если мы хотим строить вовремя и за те средства, которые определены в бюджете, то, конечно, мы должны переходить при возведении социальных объектов на типовое проектирование. Не понимаю, почему до этого Минстрой внимание ему не уделял, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов.

По его словам, учитывая, что сегодня строительная отрасль живет по нормативным документам 1950-х годов, без проблем в России ничего нельзя построить вовремя. Это, естественно, если цена кирпича диктуется сверху, а рынок говорит совсем другое, подчеркнул депутат. Он убежден, что пакет из таких типовых проектов должен быть как можно более широким, чтобы регионы имели возможность выбирать то, что им подходит .

— Их должно быть не 5–7, а 30–50 типовых проектов. Как мне кажется, проектирование — вообще сейчас самая большая проблема в строительстве. У нас проект от начала и до конца стройки корректируется несколько раз. В итоге доходит с изменениями в 30–40%. Такого быть не должно, — полагает депутат.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает, что введение типового проектирования будет правильным решением с точки зрения экономии денег и их честного расходования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— При типовом строительстве будет меньше откатов и четко понятно, сколько стоит то или иное сооружение. Надеюсь, что уйдет роскошь, которую себе позволяют административные здания, например те, что возводятся сегодня в регионах Пенсионным фондом, — отметил в разговоре с «Известиями» справоросс.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов уверен, что типовое проектирование нужно было вернуть давно.

— Когда единые стандарты используются при строительстве социальных объектов, это создает серьезную экономию бюджетных средств и для региона, и для муниципалитета . Поэтому это заслуживает поддержки, но нужно будет посмотреть окончательный текст законопроекта, который будет внесен в Госдуму, — заявил «Известиям» депутат.

Позитивно отнеслись к инициативе и во фракции КПРФ.

— Конечно, это надо поддерживать особенно в нынешних непростых экономических условиях, — считает представитель фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.

Обещанного семь лет ждут

Как сообщали «Известия» ранее, Минстрой планировал, что депутаты рассмотрят законопроект еще до конца 2020 года. Однако сроки были сдвинуты. Хотя впервые поручение подготовить такой документ Владимир Путин дал еще в декабре 2014 года , обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Необходимо поэтапно создать систему единого заказчика, централизовать работу по подготовке типовых проектов, строительной документации, выбору подрядчиков. Это позволит преодолеть сегодняшний разнобой в стоимости строек, даст существенную экономию в расходовании государственных средств, как показывает опыт, от 10 до 20%, — заявил тогда глава государства.

Повторно президент обратился к Минстрою с этой темой в 2019 году. Тогда Владимир Путин поручил ведомству создать на базе одного из подведомственных министерству учреждений институт типового и экспериментального проектирования, в том числе для целей внедрения технологий информационного моделирования в строительстве.

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», также считают, что типовые проекты позволяют существенно снизить расходы на строительство. Экономия будет достигнута за счет более отлаженных процессов, контроля себестоимости и сокращенных сроков работ , пояснил президент ГК «Основа» Александр Ручьёв. По его мнению, типовое проектирование социальной инфраструктуры может использоваться при решении масштабных задач, в том числе по увеличению объемов строительства. Но массового перехода на типовое проектирование быть не должно, чтобы городская среда не стала безликой, уверен эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Законопроект о типовом проектировании зданий, который готовит Минстрой, нужен, при этом механизмы такого строительства необходимо использовать максимально грамотно, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий. По его мнению, типовые проекты нужны для того, чтобы исполнить нацпроект «Жилье и городская среда», который предполагает увеличение объемов строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год. При этом инструменты типового проектирования нужно использовать так, чтобы не испортить существующую городскую среду , подчеркнул он.

Помочь сохранить исторический облик городов и избежать масштабирования типовой застройки может разработка широкой линейки готовых проектов с учетом исторических и природно-климатических особенностей той или иной местности, полагает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.