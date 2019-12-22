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«Призвано заткнуть людям рты»: Роджер Уотерс — о деле Ассанжа и предвзятости СМИ

22 декабря 2019, 13:09  •  83 • В мире
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT высказался о правах человека, нарушении закона в деле Джулиана Ассанжа и предвзятости некоторых СМИ. Музыкант отметил, что дело Ассанжа предназначено для того, чтобы заткнуть людям рты.
 
© RT
 

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ходе выступления в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT высказался о правах человека, Джулиане Ассанже и предвзятости некоторых телеканалов.

СМИ и информация

Уотерс отметил, что в современном мире на любого, кто работает в сфере журналистики и СМИ, в том числе на него самого, а также на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, возложена ответственная задача по восстановлению баланса, нарушенного дезинформацией, которой «пичкают наших детей».

«Именно поэтому мы сейчас должны быть наготове. И не забывайте: информация действительно стала эдаким «слоном в комнате»», — подчеркнул Уотерс.

Он также добавил, что работники данной сферы должны действовать осмотрительно, потому что найдутся те, кто будет добиваться молчания журналистов. В частности, музыкант подчеркнул, что дело Джулиана Ассанжа — показательный пример, призванный заткнуть людям рты.

  • Роджер Уотерс: дело Ассанжа призвано заткнуть людям рты

По словам Уотерса, сам он узнает многие новости на телеканале RT. Он также заявил, что в России, в Китае и практически во всём мире есть невероятно предвзятые телеканалы — во многих отношениях и по множеству разных причин.

«Так и есть, и нам это известно, но мы это признаём только тогда, когда указывают на кого-то другого. С радостью могу сообщить, что многие новости я узнаю на RT», — сказал он.

Джулиан Ассанж

Раттанзи напомнил: на следующий день после всеобщих выборов адвокаты Джулиана Ассанжа сообщили, что британская судебная система до сих пор не даёт ему получить доступ к юридическим документам, имеющим отношение к вопросу о его экстрадиции в США и проливающим свет на военные преступления. При этом лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин высказался против выдачи Ассанжа США, а его противники из правящей Консервативной партии заявили, что Корбин ещё опаснее для Великобритании, чем Ким Филби (агент советской разведки в руководстве MI6, член Кембриджской пятёрки).

Роджер Уотерс в ответ на это отметил, что подобные вещи говорят выразители «чужой воли».

«Это слова исполнителей чужой воли, которые скажут всё, что захотят те, кто им платит. Их и людьми-то не назовёшь», — считает Уотерс.

«Джереми Корбин умеет читать, у него есть мозг и способность к мышлению. Он может обратиться к закону и заявить, что, согласно закону, экстрадировать Джулиана Ассанжа нельзя. Вот и всё, разговор окончен — таков закон!» — добавил он.

Однако противники Корбина, по словам Уотерса, заявляют, что закон их «в принципе не волнует», и не понимают, «при чём тут вообще закон».

Напомним, Рождер Уотерс активно выступает в поддержку Джулиана Ассанжа. Он неоднократно призывал оказать помощь Ассанжу и высказывал возмущение тем, что дело журналиста практически не освещается в западных СМИ, а население Великобритании не выходит на акции протеста.

Борис Джонсон и Дональд Трамп

Роджер Уотерс также прокомментировал тот факт, что представители рабочего класса и шахтёрского электората в Великобритании и на американском Среднем Западе прислушиваются к Борису Джонсону и Дональду Трампу.

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  • Роджер Уотерс: я узнаю новости на RT
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«Я могу хоть до посинения говорить о необходимости соблюдения прав человека, норм права, в том числе международного, о проблемах наших собратьев и их детей по всему миру. А ведь это основа основ, кирпичики, на которых мы могли бы созидать справедливость, чтобы сохранить жизнь на нашей планете в будущем», — заявил Уотерс.

В то же время он отметил, что рабочие вряд ли прислушаются к этим идеям, так как им много лет твердят, что все беды от темнокожих, пакистанцев, иностранцев, мигрантов, русских, китайцев или валлийцев. Как признался музыкант, он сам имеет шахтёрские корни и знает, что все, «кто не стал Джеффом Безосом или Марком Цукербергом», живут в нужде.

«У людей всю их жизнь в кармане никогда не бывает больше двадцати долларов», — рассказал музыкант.

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