Призванный устрашать ВМФ России крейсер США "сдался" за несколько часов

Направлявшийся в Средиземноморье для "устрашения" кораблей России крейсер США сломался сразу после выхода из порта. В результате судно было вынуждено вернуться.

Ракетный крейсер США Vella Gulf CG-72, шедший в Средиземноморье, был вынужден "сдаться". Корабль, едва вышедший из порта, через несколько часов сломался.

Having completed the program of its 4-day stay at the base of Rota, Spain, the American cruiser USS Vella Gulf CG-72 today left it and went to sea@serious_war_eng pic.twitter.com/1COXKvDOyU — Serious War (@serious_war_eng) May 6, 2021

Судно, как пишут СМИ, направлялось в восточную часть Средиземного моря - к Сирии, где находится группа российского ВМФ. Однако крейсер, который призван устрашать русские корабли, был вынужден встать на ремонт.

Примечательно, что возвращать боевой корабль пришлось при помощи буксира.

Как говорится в сообщении EADaily, ракетный крейсер США не смог дойти даже до Гибралтара: спустя шесть часов после выхода из порта Vella Gulf CG-72 его вернули в порт.

Детали, что именно произошло с американским судном, неизвестны.

Ранее сообщалось, что в феврале крейсер вынужден был отправиться на ремонт в Норфолк, так как из-за коррозии у него начал протекать один топливный бак. В марте корабль вышел в море, а через день вынужден был снова вернуться из-за новых проблем с топливным баком. После серьёзного ремонта крейсер лишь в конце апреля пришёл в испанскую Роту.