«Призвали не скатываться к деструктивной линии»: в России ответили на протест Японии после визита Мишустина на Итуруп

В России отреагировали на протест, заявленный Японией Москве после посещения российским премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп, входящего в Курильский архипелаг. МИД РФ выразил послу Японии решительный протест из-за недружественных действий Токио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым, а также напомнил, что Россия неоднократно доводила до японской стороны свою позицию по принадлежности островов, в том числе в ходе переговоров на самых разных уровнях. Представитель Кремля добавил, что со стороны Москвы есть твёрдая политическая воля на развитие добрых отношений с Японией.

В России отреагировали на протест, заявленный Японией Москве после посещения российским премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп, входящего в Курильский архипелаг.

Так, МИД России выразил протест послу Японии Тоёхисе Кодзуки из-за недружественных действий Токио. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что 26 июля заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест «в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране».

«Настойчиво призвали партнёров не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договорённостей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в посольстве России в Токио сообщили, что МИД Японии «озвучил «протест» японской стороны по поводу поездки председателя правительства России на остров Итуруп. В ответ российский посол Михаил Галузин заявил, что подобный протест неприемлем.

«Данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — подчеркнул дипломат.

Как сообщает ТАСС, генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что визит Мишустина на Итуруп «противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления».

Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь в понедельник, 26 июля. Программа началась с посещения Курильского архипелага.

Поручение уделить во время поездки внимание ситуации на Курильских островах премьер-министру дал президент Владимир Путин 23 июля на совещании с постоянными членами Совбеза России.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас — у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю: и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, — но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», — говорил президент.

Кроме того, президент анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению партнёров из Японии в экономическую деятельность Курильских островов.

В ходе визита на остров премьер предложил создать на Курилах свободную таможенную территорию, а также освободить большинство видов деятельности от основных налогов.

«Этот набор мер беспрецедентный. Буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать», — сказал Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Мишустина на Итуруп, подчеркнул, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым.

«Это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами, предстоит много работать», — приводит его слова РИА Новости.

Песков напомнил, что Россия неоднократно доводила до японской стороны свою позицию по принадлежности островов, в том числе в ходе переговоров на самых разных уровнях.

«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», — пояснил он.

Представитель Кремля обратил внимание, что со стороны Москвы есть твёрдая политическая воля на развитие добрых отношений с Японией. Россия, отметил Песков, очень ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие с Токио и рассчитывает на его продолжение.

Российские власти неоднократно заявляли о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Права Москвы на острова были закреплены в Ялтинском соглашении 1945 года. Япония, подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, приняла условия Потсдамской декларации, которая подразумевала передачу островов Советскому Союзу. При этом мирный договор по итогам Второй мировой войны между Японией и СССР заключён не был.