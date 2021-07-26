|
«Призвали не скатываться к деструктивной линии»: в России ответили на протест Японии после визита Мишустина на Итуруп
26 июля 2021, 18:05 • 84 • В мире
В России отреагировали на протест, заявленный Японией Москве после посещения российским премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп, входящего в Курильский архипелаг. МИД РФ выразил послу Японии решительный протест из-за недружественных действий Токио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым, а также напомнил, что Россия неоднократно доводила до японской стороны свою позицию по принадлежности островов, в том числе в ходе переговоров на самых разных уровнях. Представитель Кремля добавил, что со стороны Москвы есть твёрдая политическая воля на развитие добрых отношений с Японией.
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп РИА Новости © Сергей Красноухов
В России отреагировали на протест, заявленный Японией Москве после посещения российским премьер-министром Михаилом Мишустиным острова Итуруп, входящего в Курильский архипелаг.
Так, МИД России выразил протест послу Японии Тоёхисе Кодзуки из-за недружественных действий Токио. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что 26 июля заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест «в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране».
Ранее в посольстве России в Токио сообщили, что МИД Японии «озвучил «протест» японской стороны по поводу поездки председателя правительства России на остров Итуруп. В ответ российский посол Михаил Галузин заявил, что подобный протест неприемлем.
«Данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — подчеркнул дипломат.
Как сообщает ТАСС, генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что визит Мишустина на Итуруп «противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления».
Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь в понедельник, 26 июля. Программа началась с посещения Курильского архипелага.
Поручение уделить во время поездки внимание ситуации на Курильских островах премьер-министру дал президент Владимир Путин 23 июля на совещании с постоянными членами Совбеза России.
«Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас — у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю: и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, — но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», — говорил президент.
Кроме того, президент анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению партнёров из Японии в экономическую деятельность Курильских островов.
В ходе визита на остров премьер предложил создать на Курилах свободную таможенную территорию, а также освободить большинство видов деятельности от основных налогов.
«Этот набор мер беспрецедентный. Буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать», — сказал Мишустин.
«Это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами, предстоит много работать», — приводит его слова РИА Новости.
Песков напомнил, что Россия неоднократно доводила до японской стороны свою позицию по принадлежности островов, в том числе в ходе переговоров на самых разных уровнях.
«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», — пояснил он.
Представитель Кремля обратил внимание, что со стороны Москвы есть твёрдая политическая воля на развитие добрых отношений с Японией. Россия, отметил Песков, очень ценит экономическое и инвестиционное взаимодействие с Токио и рассчитывает на его продолжение.
Российские власти неоднократно заявляли о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Права Москвы на острова были закреплены в Ялтинском соглашении 1945 года. Япония, подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, приняла условия Потсдамской декларации, которая подразумевала передачу островов Советскому Союзу. При этом мирный договор по итогам Второй мировой войны между Японией и СССР заключён не был.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2021, 06:15
|
22 июля 2021, 00:30
|
20 июля 2021, 10:00
|
20 июля 2021, 11:50
|
20 июля 2021, 02:40
|
20 июля 2021, 06:20
|
23 июля 2021, 01:15