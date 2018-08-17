Призвали к ответу: почему французские политики требуют наказать телеканал France 2

Партия «Народный республиканский союз» (UPR) в обращении к Высшему совету по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) призвала наказать France 2 за подлог в одном из репортажей. Фотография в эфире телеканала, на которой президент России Владимир Путин посещает Уссурийский заповедник в 2008 году, была представлена как кадр «охоты на тигров в Сибири». Французских политиков возмутили двойные стандарты регулятора, который ранее вынес предупреждение каналу RT France за техническую ошибку. Однако происшествие «с тигром» могло не получить должной огласки, если бы на него не обратили внимание RT France и французские СМИ.

Снимок с президентом РФ в Уссурийском заповеднике был продемонстрирован в вечернем эфире телеканала France 2 от 10 августа в сюжете, который рассказывал об отпусках и каникулах ведущих мировых лидеров. Фотографию, где российский президент гладит по голове спящего тигра в окружении работников заповедника, ведущие канала сопроводили комментарием об охоте на тигров в Сибири.

Внимание широкой общественности было привлечено к вопросу после материала на RT France, в котором подробно рассказывалось и показывалось, как коллеги с France 2 совершили подлог. На подтасовку фактов в эфире France 2 обратил внимание на своей странице в Facebook и лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он раскритиковал «грубейшую антироссийскую пропаганду, состряпанную группой фальсификаторов».

Также на фейковую новость обратили внимание журналисты Libération CheckNews и Le Parisien. Издание Le Parisien отмечает, что ошибку заметил RT France и опубликовал на своём сайте пояснение: фотография сделана в 2008 году, и Путин тогда участвовал в экспедиции, посвящённой защите амурских тигров. Так что, получается, российский лидер не охотился на тигра, а делал ровно противоположное, пишет Le Parisien.

В результате 13 августа французский телеканал признал, что их комментарий по поводу фото не соответствует действительности.

«Вечером в пятницу мы рассказывали о Владимире Путине, который «охотится на тигров в Сибири». На самом деле эта фотография была сделана в ходе экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарий (журналиста. — RT) вкралась ошибка», — сказал ведущий.

«На те же грабли»

После того как подлог раскрылся, партия «Народный республиканский союз» (UPR) в официальном обращении к Высшему совету по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) призвала наказать канал. Французских политиков возмутили двойные стандарты регулятора, который ранее вынес предупреждение RT France за куда более невинную техническую ошибку. Кроме того, в обращении говорится, что точно такой же подлог с той же самой фотографией France 2 уже совершил в 2013 году.

Кадр вечернего эфира телеканала France 2

© Кадр: France 2

«Невероятно, но тот же самый France 2 уже распространял эту фотографию 4 января 2013 года, выдавая Владимира Путина за безжалостного охотника на тигров. Тогда подлог быстро вскрылся и вызвал волну возмущения, особенно среди журналистов, которые хотят сохранить уважение к этическим устоям своей профессии согласно Мюнхенской хартии 1971 года. Сайт Европейской обсерватории по журналистике 23 января 2013 года даже разместил специальную статью про эту фальшивку под названием «France 2: возвращение к манипуляции через изображения». Эту статью можно найти там и сегодня, 14 августа 2018 года», — говорится в обращении партии, текст которого поступил в распоряжение RT.

В заявлении Народного республиканского союза особо отмечается, что объяснений такому удивительному повтору может быть два: первое — журналисты France 2 являются непрофессионалами, второе — они специально занимаются дезинформацией, что сводит на нет их заявления о случайной ошибке.

Такая «оплошность», вероятно, вызвана особой политической ситуацией, заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.

«Пример недружественных действий»

Напомним, в конце июня Высший совет Франции по наблюдению за телерадиовещанием вынес официальное предупреждение в адрес RT France, французской версии группы RT, обвинив канал в «неточном и несбалансированном освещении событий». Данное предупреждение стало для RT France первым за семь месяцев вещания — телеканал начал работу в конце декабря 2017 года.

Отвечая на предупреждение наблюдательного совета, руководство RT France признало наличие технической ошибки в своём эфире. Телеканал показал интервью с жителями Сирии, освобождёнными из плена террористической группировки «Джейш аль-Ислам», которые выступали свидетелями событий на территории страны. При монтаже перевода произошёл сбой, вследствие чего перевод последующего, не взятого в эфир синхрона очевидца, оказался смонтированным с выбранной первой цитатой.

Таким образом, речь идёт о технической ошибке, и в своём развёрнутом докладе французский совет по наблюдению за телерадиовещанием признаёт тот факт, что RT France не выдумал, а перепутал местами оригинал на арабском языке и перевод. Однако французские СМИ не стали это уточнять в своих материалах, ограничившись заявлением о неправильном переводе, что не соответствует действительности.

Сам канал RT France в июле заявил, что будет обжаловать вынесенное предупреждение.

«Решение CSA о том, что в эфире отсутствовало «разнообразие точек зрения», мы считаем абсурдным, учитывая, что RT представил различные точки зрения о ситуации в Сирии, в том числе мнения лидеров США, Франции и ФРГ», — заявили в RT.

Именно на этот эпизод, наглядно демонстрирующий политику двойных стандартов, и указывают регулятору члены партии «Народный республиканский союз».

«Партия UPR напоминает, что CSA вынес официальное предупреждение каналу RT France в июне 2018 года за перевод слов сирийского очевидца на французский язык. Тогда CSA заявил, что канал «неточно и несбалансированно осветил события»… Поэтому партия UPR просит регулятор быть последовательным в своих действиях и применить против France 2 те же санкции, что и против RT France», — говорится в тексте заявления.

Штаб-квартира французского телеканала France 2 в Париже

© JACQUES DEMARTHON / AFP

В противном случае, сообщают в партии, Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) будет повинен в политике двойных стандартов в отношении этих телеканалов.

Скорее всего, журналисты France 2 избегут каких-либо серьёзных санкций, считает Асафов.

«Отсутствие наказания за такой проступок для французского канала — это очевидная необъективность. В мэйнстримовых свободных демократических СМИ за это могут даже наградить», — отметил политолог.

Задача, по сути, выполнена, добавил он, потому что обвинения в адрес канала RT France заметит куда больше людей, чем извинения France 2 за допущенную «ошибку».