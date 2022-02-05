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Призвали к открытости: почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

05 февраля 2022, 08:20  •  135 • В мире
Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин. В апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть «веские основания» для предположения, что Пентагон ведёт разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьёзность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять.
 
Американская военная биолаборатория © AP Photo / Timothy Jacobsen
 

Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединённых Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 

Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провёл переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

«Стороны подчёркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. — RT)», — говорится в документе.

В нём подчеркивается, что военно-биологическая деятельность Вашингтона и его партнёров «представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая».

«Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки», — отмечается в заявлении.

Напомним, КБТО вступила в силу в 1975 году без учреждения института контроля за её соблюдением. Переговоры о создании такого института начались в 1995 году, но не увенчались успехом. Камнем преткновения стала позиция Соединённых Штатов, которые, по словам Москвы, препятствуют принятию юридически обязывающего протокола к конвенции, в котором оговаривается функционирование механизма проверки её соблюдения.

В МИД РФ неоднократно выражали недоумение таким подходом американских властей, формально поддерживающих необходимость выполнения пунктов КБТО.

Помимо военно-биологической деятельности, настороженность Москвы и Пекина вызывает тот факт, что Соединённые Штаты по-прежнему не завершили утилизацию своего арсенала отравляющих веществ в рамках Конвенции о запрещении химоружия от 1993 года. 

«Россия и Китай настаивают на том, чтобы США, как единственное государство — участник конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия», — подчёркивается в заявлении.

  • Костюмы защиты в биолаборатории ВС США
  • © AP Photo/Patrick Semansky

Согласно текущим планам американского руководства, утилизация запасов отравляющих веществ ВС Соединённых Штатов должна быть завершена к концу 2023 года.

Напомним, Россия полностью избавилась от химоружия ещё в 2017 году. Китай стал одним из первых подписантов Конвенции о запрещении химоружия. По состоянию на середину 1990-х годов, когда был принят этот документ, Пекин уже не обладал данными средствами поражения.

«Мирные санэпидстанции»

В октябре прошлого года обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности США и их союзников Москва и Пекин зафиксировали в совместном заявлении глав МИД.

В документе констатировалось, что цель КБТО «по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия».

С позиций РФ и КНР ситуация с исполнением конвенции могла бы улучшиться с созданием в её рамках «мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения».

Опрошенные RT эксперты уверены, что Москва и Пекин имеют немало причин для беспокойства относительно направленности военно-биологической деятельности Соединённых Штатов и их партнёров.

Как заявил в апреле 2021 года в интервью газете «Коммерсантъ» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, у России и Китая есть «веские основания» предполагать, что американские учёные ведут разработку биологического оружия.

По его словам, «в мире как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», причём в основном у российских и китайских границ. Также Патрушев сообщил, что власти стран, где расположены эти объекты, «не имеют реального понятия, что происходит в их стенах».

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», — сказал Патрушев.

Форт-Детрик — место расположения Военно-медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней США. До конца 1960-х годов в этом учреждении велась разработка биологического оружия и шли испытания на людях, в том числе на ничего не подозревающих гражданских лицах.

  • Военно-медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней США
  • © AP Photo/Timothy Jacobsen

Номинально Форт-Детрик является ведущей лабораторией Минобороны США в сфере биологической защиты. В 2001 году институт оказался в центре скандала, после того как сотрудник лаборатории Брюс Эдвардс Айвинс был заподозрен в рассылке писем со спорами сибирской язвы членам конгресса США и в редакции СМИ. Тогда жертвами инцидента стали пять человек.

По данным китайской стороны, в Форт-Детрике хранятся возбудители почти всех известных смертельно опасных болезней. При этом институт в Мэриленде неоднократно был уличён в нарушении процедур безопасности и утечках опасных биоматериалов, от которых страдало местное население.

В апреле 2021 года, выступая на пресс-брифинге, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США распространена и за границами страны. По словам дипломата, только на Украине Соединённые Штаты создали 16 биолабораторий.

«Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности», — сказал Лицзянь.

О существовании биолабораторий Соединённых Штатов на Украине ранее сообщали местные телеканалы «1+1» и NEWSONE. По информации СМИ, американские военные биолаборатории проводят опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней.

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Депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» потребовали от властей Украины разъяснить характер деятельности данных объектов. В свою очередь, глава политсовета этой партии Виктор Медведчук выразил убеждение, что биолаборатории на территории Украины подчиняются Пентагону и де-факто являются военными базами США.

Помимо Украины, ещё одной постсоветской страной, где расположены подобные учреждения, является Грузия. Анализируя материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности страны Игорем Гиоргадзе, в Минобороны РФ пришли к выводу, что американские специалисты ведут военно-биологическую деятельность в республике. В частности, противозаконные исследования развёрнуты в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси.

Более того, в 2017 году стало известно о целенаправленном сборе неизвестными лицами биологического материала в разных регионах России. Об этом в ходе заседания Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. Как пояснил глава государства, граждане нашей страны являются «объектом очень большого интереса».

«Объединение усилий»

В комментарии RT бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что США развернули военно-биологические лаборатории на территории третьих стран для более широкого продолжения «преступных экспериментов».

«Биолаборатории Пентагона — элемент политики Вашингтона, направленной на противодействие странам, которые считаются врагами. Территории у границ России и Китая были выбраны американцами неслучайно — так проще забрасывать на территорию вероятного противника новые болезни», — заявил эксперт.

С точки зрения Никулина, у Москвы и Пекина есть серьёзные основания полагать, что США действительно нарушают КБТО, о чём, например, свидетельствует рост вспышек различных эпидемий в регионах дислокации биолабораторий Пентагона. Тем не менее, как считает эксперт, Россия и Китай способны противостоять угрозам, которые исходят от американских объектов.

  • Центр имени Ричарда Лугара
  • © NCDC Georgia

«РФ и КНР в рамках ШОС или БРИКС могут создать международное агентство по предотвращению биологических угроз, обмениваться информацией, проводить совместные исследования и собирать данные для подачи исков в международные суды. Помимо этого, у обеих стран есть большой научный задел и богатый практический опыт, если всё-таки придётся бороться с неожиданными вспышками нетипичных инфекций», — говорит Никулин.

В беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков также отметил значительный потенциал взаимодействия Москвы и Пекина в целях противостояния угрозам, исходящим со стороны военно-биологической деятельности Вашингтона.

«Сейчас мы наблюдаем объединение усилий России и Китая на дипломатическом фронте. Наши государства проводят масштабную кампанию, демонстрирующую миру лицемерие Соединённых Штатов, которые постоянно говорят о демократии и открытости, но при этом отказываются раскрывать информацию о биолабораториях, создающих реальную угрозу безопасности», — резюмировал Судаков.

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