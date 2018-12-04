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Призрак ядерной гонки

04 декабря 2018, 18:39  •  102 • Аналитика

О необходимости покончить с СНВ-3 в администрации президента Дональда Трампа говорят давно. Соответствующие «утечки» оттуда в прессе появлялись в этом году уже несколько раз.

Однако по настоящему к делу решил перейти не президент, а конгрессмены из его Республиканской партии. Сенатор Том Коттон и член палаты представителей Лиз Чейни, никогда, кстати, раньше не занимавшиеся вопросами контроля над ядерными вооружениями, внесли законопроект «о прекращении российской ядерной агрессии» (такая вот формулировка).

Традиционно аргументация американских противников СНВ-3 примерно следующая: договор был заключен в 2010 году, когда президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев начали перезагрузку в российско-американских отношениях. Поэтому американский лидер сделал непозволительный жест доброй воли. Вместо истекшего в 2009 году договора СНВ-2 Обама пошел на заключение договора СНВ-3, по которому, в частности, США и Россия обязались сделать так, чтоб к 2021 году у них было не более 700 ракет носителей. Учитывая, что даже к 2010 году у американцев было около 800 ракет, а у России – около 500, получается, договор не выгоден для Америки. То, что договор предоставляет США очень широкие возможности для контроля над российскими ядерными арсеналами, возможности, которые вряд ли им предоставит хоть один шпион, критики СНВ-3 умалчивают.

Однако Чейни и Коттон решили пойти дальше. Их главная претензия к России – в том, что русские разрабатывают такое ядерное оружие, которое формально не подпадает под СНВ-3. Имеется в виду то, что президент Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию 1 марта этого года – прежде всего, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».

Согласно законопроекту, президента обязуют не заключать новый договор и не продлевать его до тех пор, пока Россия не приведет под его действие свои новые разработки. То есть, предстоят дискуссии о том, считать «Авангард», стратегическим наступательным вооружением, или нет?

Вкупе с намерением США похоронить договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), картина получается грустная. Может оказаться так, что после 2021 года мир попадет в новую реальность, когда гонку ядерных вооружений не ограничивает вообще ни один договор.

Трудно сказать, решил ли Трамп окончательно пойти на подобный шаг. Безусловно, можно видеть в появлении этого законопроекта и не позицию Белого дома, действующего через конгресс, а частную инициативу Чейни и Коттона. В конце концов, вовсе не очевидно, что данный документ получит силу закона. Он должен пройти нижнюю палату, которая, после недавних промежуточных выборов в конгресс, находится в руках демократов, в целом выступающих за сохранение СНВ.

Но, тем не менее, сам факт того, что американцы готовы испытать на прочность систему предотвращения гонки вооружений, нельзя не признать тревожным. Вероятно, тут есть и то, что называют переоценкой намерений оппонента: определенные круги в США чуть более опасливо, чем следовало бы, воспринимают внешнеполитические действия России, в том числе, в сфере ядерного оружия.

Не исключено, что свою роль играют и лоббистские усилия военно-промышленного комплекса. При Трампе аппетиты ВПК возросли и ввязаться в гонку вооружений, в которой США, учитывая экономический потенциал страны, рассчитывают на победу, многие в Америке не прочь. Вот только именно из такого переплетения внешнеполитических заблуждений и частного интереса и вырастали многие крупные военные конфликты, которые пережило человечество. И это обстоятельство, в столетнюю годовщину Первой мировой войны никак не стоит забывать.

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