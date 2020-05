Американские политики и действующие генералы армии США настаивают, что военных учений в их активе должно быть больше. Пора, мол, и милитаризировать космос, и организовать "тотальную чипизацию как гарантию глобальной безопасности интересов США", пишет военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Речь даже не о полуфантастических теориях, которые сегодня оказались под запретом у Генеральной прокуратуры России. Вопрос в том, что США собирают данные о российских военных по тем же гаджетам, а потом эти сведения могут оказаться в руках бандитов и террористов, как это случилось в Сирии с генералом Валерием Асаповым, напоминает Леонков.

Совершенно ясно, что США меняют свою оборонную доктрину. Америка не планирует воевать со всем миром - не хватит ресурсов. Однако, как говорит автор статьи One War Is Not Enough: Strategy and Force Planning for Great Power Competition, опубликованной в журнале The Texas National Security Review, "в настоящее время в США происходит тихая революция в американской оборонной стратегии".

"Американские военные больше не сосредотачиваются на борьбе с государствами-изгоями, террористическими группировками и другими смертоносными, хотя и относительно слабыми врагами, - настаивает автор. - Вместо этого министерство обороны нацеливается на Китай и Россию".

Понимая угрозу, российские военные должны как минимум отказаться от электронных гаджетов, сдающих нас противнику, и это уже было сделано, говорит Леонков.

"У России должны быть свои отечественные суперсовременные коммуникационные технологии, свои собственные проверенные вакцины и современная боеспособная армия", - ставит точку эксперт.

Кстати, Леонков не считает, что наступательные настроения США означают Третью мировую войну, однако подчёркивает, что американские генералы готовятся к противостоянию, и нам не следует об этом забывать.