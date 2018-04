Призрак третьей мировой, или Невыученные уроки • 115 • Аналитика







Во многих странах почти одновременно заговорили о войне. О третьей мировой (по счету в новейшей истории). Наиболее горячие головы заявляют, что она уже началась в различных формах и в разных регионах нашей планеты. Называют эти войны гибридными, информационными, кибервойнами, просто локальными войнами и вооруженными конфликтами с возможными глобальными последствиями. Конечно, все мы понимаем, что между пропагандой, международной журналистикой и реальной политикой — огромная дистанция. Однако общая международная обстановка и внешнеполитическая ситуация вокруг России заставляет серьезно задуматься.





Хотят ли русские войны?



Конечно, не хотят. Но на нашу страну в последнее время оказывается беспрецедентное давление практически по всем направлениям международного сотрудничества. Для этого используются любые провокационные способы и приемы. Бросим беглый взгляд на всю эту во многом постановочную, сценарную архитектуру глобального давления на РФ в условиях растущего хаоса и разрушения миропорядка.



Особенностью современного периода является своего рода конвергенция разных по масштабам и потенциальным последствиям проблем. Сирийские, украинские региональные сценарии причудливым искусственным способом переплетаются с «токсичным делом Скрипалей» и надуманными химическими атаками сирийских войск на освобожденной территории.



Казалось бы, что может сказать СБ ООН по делу предателя Скрипаля? Ни в каких странах не любят предателей. Особенно в элитных разведсообществах. Но это вовсе не означает, что им всегда грозит месть со смертельным исходом. Хотя иногда и говорят, что в разведках нет людей, а есть только человеческий материал для выполнения тех или иных задач. Но также известно, что любой перебежчик или предатель – это носитель ограниченного объема информации. Рано или поздно эта информация утрачивает свою актуальность. Тогда ее носитель становится ненужным, а часто просто обременительным звеном в разведработе. Тогда появляется возможность использовать этого шпиона в разовой акции со смертельным исходом. Вроде и дело сделано, и от балласта избавились. А в случае со Скрипалем заодно и все вещдоки уничтожили. Теперь еще в планах и его дом снести, и ресторан, и вообще все, где этот шпион побывал. Задача – стереть с лица земли все, что с ним связано. И действительно, чего ради хранить память о предателе?



В этом запутанном инциденте, если кого и жалко, так это российскую гражданку Юлию Скрипаль. Дети за отцов не отвечают. Эта симпатичная молодая женщина в силу неизвестных, но трагических обстоятельств оказалась пострадавшей. Если, конечно, не предполагать, что она сама может являться, осознанно или нет, каким-то звеном в этой провокации. Ведь с момента ее исчезновения в день отравления ее больше никто не видел. В целях безопасности можно ограничить доступ и контакты с ней, скрыть место пребывания. Но показать-то ее было бы можно. Хотя бы убедиться, что она – это она. И что она жива, хотя предполагаемое отравляющее вещество «Новичок», по словам разработчиков и экспертов, шансов выжить не оставляет.



Опасны не только такие сценарные провокации, в сюжетах которых проявляют растерянность даже сами режиссеры от британских и иных «союзных» спецслужб. Поводом для начала боевых действий может стать любое, даже случайное событие. И после этого станет не важно, была ли это провокация спецслужб, ошибка в действиях военных, теракт фанатика-одиночки или еще что-то. Времени на выяснение причин просто не будет. Этот лимит времени потребуется на принятие решения о начале боевых действий. Будут ли они ответным шагом или упреждающим ударом – это будут выяснять позже историки войн. Если, конечно, из них кто-то выживет. На какой-то отдаленной территории. И не погибнет позже от радиации, голода, отсутствия питьевой воды и привычных условий существования.



Тем, кто не знал войны, этого не понять!



Опасность многократно усиливается в связи с тем, что у власти практически во всех странах находятся люди, не пережившие ужасов войны в прошлом. Они забыли рассказы своих родителей и старших родственников. Есть и такие, кто просто ничего не знает об ужасах войны. Их сытое и мирное детство и вся последующая благополучная жизнь не нарушалась воем сирен в связи с воздушной тревогой, их не будили их взрывы бомб, им не приходилось неделями и даже месяцами прятаться в подвалах, чтобы не погибнуть. Как, например, на Донбассе, в Сирии или Ираке.



Многие современные политики ничего этого не знают или не хотят знать. Они сбиваются в агрессивно настроенные группы западных стран под руководством самой экономически и в военном отношении развитой страны. Они полагают, что так они обретают свою безопасность. А на самом деле они лишь многократно увеличивают для себя и соседних стран потенциальные угрозы и военные опасности. Они не учат уроки прежних мировых войн. Хотя среди них есть и те, кто пережил в прошлом колоссальные военные потрясения, невзгоды, поражения, экономические и людские потери.



Невыученные уроки истории



В первую очередь речь идет о европейских странах. Ведь именно Центральная, Северная, Восточная, Южная Европа и европейская часть Российской империи стали территорией для театров военных действий в 1-ю мировую войну. Мировой пожар войны охватил огромные территории. Против четырёх стран, начавших войну, выступили на протяжении военного времени 34 государства. Более 70 млн. человек, бросив мирный труд и свои семьи, одели солдатские шинели. Из них около 10 млн. человек погибли и более 55 млн. военнослужащих получили увечья и ранения. Еще около 12 млн. гражданских лиц погибли на территориях, где шли бои. Сюда же надо приплюсовать примерно 20 млн. тех, кто умер в военные годы от голода и болезней. Такова была, по далеко неполным подсчетам, цена 1-й мировой войны для человечества. А поводом стали роковые выстрелы студента-недоучки в Сараево, унесшие жизни двоих людей. Но это не была акция психически ненормального человека. Это была провокация, осуществленная его руками по замыслу националистической организации «Черная рука».



Война завершилась поражением агрессоров. Распались четыре империи и произошел передел мира в пользу стран-победителей. Кто же получил наибольшую выгоду в результате этого мирового пожара? Конечно, далекий заокеанский и неспешный участник той войны на стороне Антанты – это США. Каковы же были военные шаги этого мощного союзника Антанты? Первый шаг был прост и понятен: 4 августа 1914 года американцы заявили о нейтралитете в войне в Европе. И лишь 6 апреля 1917 года после решения специальной сессии конгресса президент Вильсон объявил о вступлении США в войну на стороне Антанты.



Выигрыш очевиден. Получены огромные доходы от военных заказов воющих стран и продажи им других необходимых товаров. Финансовые ресурсы значительно выросли за счет предоставления займов для ведения этой опустошающей казну всех стран-участников войны. Территория и население США никоим образом не пострадало в ходе войны, продолжавшейся 4 года и три с половиной месяца.



Но наибольшие военные купоны отстригла себе Великобритания. Ее территория и население тоже находилось вне зоны боевых действий. Войска понесли сравнительно небольшие потери. Сама Британская империя (страна-победитель) присоединила огромные территории. Британскими колониями стали такие страны, как Ирак, Египет, Намибия, Камерун, Оман, Палестина и некоторые другие бывшие немецкие и турецкие колонии. Почти четверть суши нашей планеты оказалась во власти британской короны. К тому же в Европе не осталось соперников. Германия побеждена. Союзники – Франция и Россия ослаблены тяжелыми военными, экономическими и людскими потерями. К тому же рухнула огромная Российская империя, а на оставшейся территории к власти пришли большевики. Однако сложившийся новый миропорядок не отвечал национальным интересам многих стран, поэтому угроза новой мировой войны не только сохранялась, но и нарастала.



Не подсчитать цену победы!



Через 21 год загремели залпы 2-й мировой войны. Известно, что каждая последующая мировая схватка была страшнее по масштабам, разрушениям и потерям, чем предыдущая война. Так случилось и в тот раз. Начавшаяся 1 сентября 1939 года с провокации, она продлилась долгие 6 лет.



Поводом стала сценарная провокация «нападения» поляков на радиостанцию в маленьком приграничном городке Гляйвиц 1-го сентября 1939 года. Провокация еще известна как операция «Консервы», проведенная спецслужбами Германии.



В эту войну были втянуты уже 62 страны из 73, бывших на тот момент самостоятельными государствами. Уже 4/5 населения планеты воевали друг с другом. Под ружьем находилось более 110 млн. человек. Людские потери превысили 55 млн. человек, из них более 28 млн. погибших были гражданами СССР.



Справедливости ради стоит отметить, что многие страны вступили в войну с фашизмом и японским милитаризмом лишь в апреле-мае 1945 года, когда до полной победы оставались считанные недели войны. На завершающем этапе войны без всякой военной целесообразности впервые в истории американцы применили атомные бомбы против населения японских городов.



И опять в выигрыше остались США и Великобритания. Помимо статуса страны-победительницы, обеспечившего значительные доли материальных и научных ценностей побежденных стран, они получили еще и большую выгоду от реализации военной продукции воюющим странам. Людские потери у них были значительно ниже, чем у многих европейских стран. К тому же британские территории в меньшей мере пострадали от вражеских налетов, а территория США вовсе не подвергалась военным ударам, если не считать случайного инцидента. Островное и отдаленное географическое расположение оберегло эти страны от прямого наземного вторжения врага.



В третьей мировой победителей не будет!



Затем наступили годы, когда коллективное благоразумие оберегало человечество от угрозы самоуничтожения в результате возможной 3-й мировой, но уже ракетно-ядерной войны. Угрозы и опасности новой мировой войны стали во многом принципиально другими по сравнению с теми, что были в прежних войнах.



Во-первых, перестали играть защитную роль географическая отдаленность противников или их островное расположение.



Во-вторых, все меньшее значение и влияние на исход войны с применением ракетно-ядерного оружия стали иметь наличие у противников больших, хорошо вооруженных и обученных армий.



В-третьих, наличие у сторон определенного количества носителей ядерного оружия позволяет гарантировано уничтожить или причинить неприемлемый ущерб и невосполнимые людские потери любому противнику.



В-четвертых, значительный экономический, финансовый и иной потенциал перестают играть решающее значение, если у сторон сохраняется возможность производить, содержать, обслуживать и управлять национальными системами ракетно-ядерного оружия. Для уничтожения врага этого арсенала по всем расчетам оказывается достаточно.



В-пятых, при равных возможностях противников в ракетно-ядерном оружии здравый смысл заставляет политиков и военных избегать прямых столкновений с риском взаимного уничтожения противоборствующих сторон.



По последним данным, в мире сейчас 8 стран обладают запасами ядерных зарядов и их носителями разных типов, дальности и надежности. Есть еще примерно 15 стран, которые имели или имеют собственные ядерные программы, научные центры и потенциальные возможности. Но реально лишь США и Россия обладают необходимым и достаточным ракетно-ядерным потенциалом для решения любых глобальных военных задач. При этом Россия, в ответ на агрессивные шаги США и НАТО вынуждена для своей обороны разрабатывать новое перспективное оружие. Недавно президент В. Путин представил для ознакомления всему миру эти прорывные военные технологии. Это не военная угроза и не демонстрация нашей силы. Россия вынуждена принимать меры для защиты своих национальных интересов, территориальной целостности и противостоять враждебным шагам и действиям.



Международные хулиганы за работой



Сегодня мир балансирует на грани войны и мира. Общая военно-политическая обстановка провоцирует не только очередной виток гонки вооружений. В результате агрессивных действий коалиции западных стран во главе с США создаются потенциальные очаги новой мировой войны. Особенно остро это почувствовали во всем мире, когда в первой половине апреля в результате непродуманных действий США впервые за последние десятилетия возник риск прямого российско-американского военного столкновения. Угроза возникновения 3-й мировой войны приблизилась к реальности. И все эти весенние дни жили и продолжают жить в тревожном ожидании сотни миллионов людей как в зоне конфликта, так и на других территориях.



Американцы 14 апреля нанесли ракетный удар по 9 объектам в Сирии. К счастью для всех, ни одна ракета, ни один самолет или корабль западной коалиции не нарушили границ зоны российской ответственности в Сирии. Однако такая угроза при возможных последующих ударах, по-прежнему, сохраняется. Даже беглый экспресс-анализ современной военно-политической обстановки приводит к неутешительным выводам.



Во-первых, как и в случаях начала двух предыдущих мировых войн, в основе нынешнего военного конфликта лежат провокационные действия и необоснованные, ничем не подкрепленные обвинения. Велика возможность очередной провокации в диапазоне от дела Скрипалей до псевдохимических атак в Сирии, которая может завершиться прямым военным столкновением противостоящих сил. Возможны и другие лжеповоды для военных атак и внезапных ударов.



Во-вторых, как показали последние события в связи с ударом по Сирии, для принятия столь важного и ответственного решения оказалось достаточно публикаций в СМИ и социальных сетях непроверенной и в многих случаях провокационной информации. Не поддельный документ и не ложное свидетельство или признание под угрозой смерти, но просто чье-то предположение о том, что, возможно, кто-то сделал что-то…



Британцы — большие выдумщики по части провокаций и использования изощренных способов, сталкивающих народы и государства в конфликтах и войнах. История хранит немало таких примеров. Однако нынешнее политической руководство Великобритании превзошло всех своих предшественников. «Гениальное» изобретение новой политической формулы для оправдания любой агрессии под флагом ответных действий против highly likely установленных «злодеев». Неизвестно, в курсе ли этого ноу-хау в международном праве Елизавета II, но Шерлок Холмс точно от хайли лайкли был бы в шоке. Ведь все его искусство сыщика заключалось в поиске неопровержимых доказательств. А здесь и думать не надо. Сказал любому сэру, что с высокой вероятностью он бандит и преступник, достал свой большой револьвер, бах-бах – и «справедливость» восторжествовала. Да, очень опасная игрушка оказалась в руках неумелых политиков.



В-третьих (возможно, это надо было поставить первым пунктом), решение о нанесении ракетного удара по территории суверенного государства было принято единолично руководителями США, Великобритании и Франции. Без участия каких-либо иных ветвей власти. Как показал этот вопиющий случай, 3-ю мировую войну вполне могли бы развязать этим решением «на троих». Стоило лишь ошибиться в наведении ракет и попасть по российским военнослужащим. Просто ответным российским ударом по вражеским ракетам и средствам их доставки, уверен, ситуация не разрешилась бы. Последовала бы взаимная эскалация военных действий. И под угрозой оказались бы жизни сотен миллионов людей и благополучие не только стран-агрессоров, но и многих других государств.



В-четвертых, наличие военных баз стран-агрессоров на территориях других государств должно заставить их власти и народы задуматься над тем, что арендная плата и другие преференции не могут быть важнее реальной угрозы ответного удара. Вот, к примеру, английские самолеты взлетели с Кипра, тем самым подставив под потенциальный ответный удар это небольшое островное государство. Есть над чем задуматься и властям, и рядовым киприотам. И так везде, где расположены военные базы США и их союзников.



В-пятых, с 7 по 14 апреля (за неделю) СБ ООН уже пять раз экстренно собирался для разрешения кризисных ситуаций, но ни разу не пришел к согласованному и взаимоприемлемому решению. Да и как это возможно, если 3 страны-агрессора одновременно являются постоянными членами СБ с правом вето? И для любых бомбежек, ракетных ударов и агрессий против независимых государств-членов ООН им не требуется никаких решений или мандатов на свои действия от этой важнейшей международной организации. Международное право становится фикцией. Что можно требовать, скажем, с сомалийских пиратов, если те же пиратские, захватнические приемы и способы в ходу у признанных гарантов демократии во всем мире?



Примерно неделю назад британский представитель в ООН Карен Пирс сделала заявление в связи с законным требованием России допустить ее экспертов к разбирательству по делу Скрипалей. Она сравнила их с требованиями поджигателя быть допущенным к расследованию пожара. Теперь же это ее определение нужно вернуть британскому автору. Иначе как еще можно назвать, не засоряя язык дипломатии, подготовку резолюции СБ ООН по ситуации в Сирии тремя странами-агрессорами, совершившими военное нападение на сирийское государство? Ведь именно США, Соединенное Королевство и Франция выступили в роли поджигателей мирового пожара на Ближнем Востоке, а теперь еще и хотят запугать и «поставить на место» тех, кто защищал свою израненную землю и многострадальный народ. Весна этого года стала серьезным испытанием для многих политиков и простых обывателей в разных странах. Нет, речь не о выборах различных ветвей власти. И не о реакции электората разных стран на текущие экономические и социальные невзгоды. Проблемы куда масштабнее и опаснее. Причем не только для отдельных государств, но и для всего мира. 