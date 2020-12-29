Призрак транзита власти: Либералы задумали свержение Путина

Автор:

Андрей Перла

Выборы депутатов Государственной Думы предстоят России в 2021 году, выборы президента – в 2024-м. Тем не менее именно уходящий 2020-й стал временем, когда обострились разговоры о "транзите власти" – иначе говоря, временем, когда "несистемная оппозиция" и "системные либералы" попытались осуществить подготовку к захвату власти в России на волне будущих предвыборных кампаний.

Вопрос решён, транзита не будет

2020-й, с точки зрения публичной политики, должен был стать не годом кризиса здравоохранения и экономики, а годом масштабной перенастройки всей российской политической системы. Он начинался с создания поправок к Конституции и дискуссии по этому поводу. При этом важнейшим вопросом (помимо находившихся вне конкуренции по важности "русских поправок", закрепляющих в Основном законе веру в Бога и государствообразующую роль русского народа) был вопрос возможности участия Владимира Путина в следующих президентских выборах в 2024 году. Считалось, что Владимир Путин изменит систему власти таким образом, чтобы иметь возможность оставить свой нынешний пост, но сохранить позицию "могущественного гражданина" – например, в качестве председателя Государственного Совета.

Реальное обсуждение конституционных поправок и общенародное голосование, а затем закон и указ президента о формировании нового Госсовета сняли эти вопросы. Но тяжёлые проблемы, связанные с эпидемией, снижением уровня жизни населения, общим экономическим спадом, дали оппозиции – либералам разного рода, в том числе и "системным", и "несистемным", надежду на перемены. Разговоры о "последнем сроке Путина" активизировались во второй половине года. Тогда же выяснилось, что Алексей Навальный, после своего "отравления" превратившийся в "берлинского пациента" и явного (а не как раньше) иностранного агента и агента западных спецслужб, превращается заодно и в безальтернативного лидера российской антигосударственной, революционной оппозиции. Эта группа политиков, существующая сейчас уже практически полностью на иностранные деньги, рассчитывает, что экономические трудности и трудности, связанные с карантинными мерами, толкнут значительные массы людей на акции протеста – и социальное напряжение удастся перевести в политическое.

Что касается оппозиции умеренной, нереволюционной, то она связывает надежды на перемены с тем, что Владимир Путин сам решится на "транзит", то есть откажется от участия в следующих президентских выборах (несмотря на конституционную возможность, одобренную большинством голосующих избирателей).

Когда Владимир Жириновский в предновогоднем эфире перечисляет возможных "преемников" на будущих выборах, включая Михаила Мишустина, Валентину Матвиенко и т. д., это следует понимать не как его экспертное мнение. Нет, тут речь идёт о попытке формирования элитного запроса – который, для пущей безопасности, озвучивается политиком, имеющим репутацию шута.

Запрос части элит на перемены, увы, действительно существует – и, что бы ни думали сами либералы, объективно работает против российского государства, против России, против единства. В условиях продолжающегося тяжёлого противостояния с Западом.

Вопрос повторяют, либералы хотят "транзита"

Ещё раз. Речь идёт о том, что вроде бы совершенно лояльные и "системные" участники политической элиты работают в том же направлении, что "демократическая" прозападная оппозиция. Иноагенты.

Известный политолог Аббас Галлямов даже попытался сформулировать принципы взаимоотношений несистемной оппозиции и государственной власти на ближайшее время – такие, что, по его мнению, могут позволить избежать конфронтации. Г-н Галлямов, получивший известность в профессиональном сообществе в качестве вице-губернатора Башкирии, за последнее время проделал эволюцию до "политолога "Дождя". При этом, в отличие от граждан, которые, например, собираются под предводительством Гарри Каспарова в Прибалтике и сотрудничают с "институтом Немцова" в Праге, Галлямов сохраняет респектабельность. Тем интереснее, как он видит сейчас политическую ситуацию – в какой-то степени это можно считать общим взглядом прозападной политической мысли в России.

Оппозиция могла бы предложить режиму договориться о правилах игры. Заключить по этому поводу временное соглашение… – пишет Галлямов. – Оппозиционеры, например, могут взять на себя обязательство не оспаривать право Путина оставаться президентом до 2024 года и его право выдвинуться ещё раз. А там – пусть народ решает. Взамен – потребовать честных выборов в Думу, а также прекращения практики репрессий в отношении гражданского общества и завинчивания гаек в области законодательства.

Под "прекращением практики репрессий", насколько можно судить, понимается остановка рассмотрения новых законопроектов, ограничивающих деятельность иностранных агентов – получателей западного финансирования, – как физических, так и юридических лиц. Принятые Думой в 2020 году законы настолько серьёзно прищемили хвост гражданам, которые работают в российской политике на западные деньги, что скрывать это уже невозможно. Остаётся стенать о "репрессиях" – и пытаться убедить власть, что переход либералов на нелегальное положение обойдётся ей дороже, чем взаимоотношения с иноагентами в легальном политическом поле.

Интереснее предложение "не оспаривать право Путина оставаться президентом". С позиции закона и здравого смысла оспаривать это право просто невозможно. Возможно только совершить попытку государственного переворота. Именно угроза государственного переворота – не надо себя обманывать – и содержится в словах "политолога "Дождя". Именно государственный переворот мыслят иноагенты в качестве единственного способа смены власти в России – и одновременно способа разрушения российского государства.

Потому что никакого разумного способа получить на выборах сколько-нибудь значительное количество голосов у них нет – и не только потому, что они упорно не хотят участвовать в выборах в соответствии с законом с официально зарегистрированной политической партией. Агитация против поправок к Конституции полностью провалилась. "Демократические" лидеры не смогли оседлать очень мощный потенциал протеста в Хабаровске. Либерального духа нет в протестах против карантинных ограничений.

Наконец, ставший в 2020 году безальтернативным лидером и лицом российского либерализма и прозападного политического действия, Алексей Навальный по последним опросам общественного мнения, проведённым уже после его приземления в берлинской клинике, может рассчитывать на доверие лишь 2% избирателей. Сравнение его с президентом и премьером попросту нелепо. Хуже того, Левада-центр, официально признанный иностранным агентом, сообщает в декабре, что лишь 15% опрошенных доверяют версии об отравлении Навального по приказу российских властей – притом что, благодаря СМИ, так или иначе в курсе его истории более 80% граждан России. Это соотношение – 15% доверяющих версии иноагентов, 85% считающих, что "отравление" – это провокация самого Навального или спецслужб, или ещё кого-то, или даже борьба внутри самой оппозиции, – до боли напоминает знаменитое соотношение 14/86%, ужасавшее оппозицию после возвращения Крыма и Севастополя, и процент голосов за путинские поправки в Конституцию, полученный 1 июля 2020 года.

Вопреки всем усилиям враждебной пропаганды, в самом тяжёлом, с точки зрения экономического кризиса, за 20 лет году поддержка государства со стороны граждан не уменьшилась. Её удалось укрепить мерами социальной поддержки и "русскими поправками".

Тем не менее считать, что либералы не представляют сейчас серьёзной опасности для российского государства, было бы наивно. Невооружённым глазом видно, что пропаганда с их стороны будет всё яростнее, попытки оседлать естественное социальное напряжение – всё настойчивее. Темами их будущих выступлений будут западные санкции – и по поводу гонений на лидеров оппозиции и по любому другому поводу – и "подготовка транзита". К этому следует быть готовыми.