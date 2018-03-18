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Призрак торговых войн: США против всех

18 марта 2018, 23:09  •  58 • Аналитика
«Страна, которая не защищает своё благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом»
Политика президента США Дональда Трампа всё больше приобретает черты курса, чреватого торговыми войнами. Объявив в ходе предвыборной кампании главным торгово-экономическим конкурентом Соединённых Штатов Китай, 45-й американский президент может, кроме того, нанести урон отношениям и с европейскими союзниками. Под угрозой оказались также торговые связи Америки с Японией, Австралией, Канадой, традиционно союзными Соединённым Штатам.
Канада и Мексика у Трампа на крючке
Санкционированное Трампом введение 25-процентной пошлины на импорт в США стали и 10-процентной пошлины на импорт алюминия поставило американских союзников перед выбором: молча принять навязываемые Соединёнными Штатами новые правила игры, пойти на ответные меры либо попытаться договориться об уступках.
В наиболее уязвимом положении оказались североамериканские соседи США – Канада и Мексика. Трамп объявил, что принятые им меры не распространятся на обе эти страны до тех пор, пока Вашингтон не оценит прогресс в переговорах по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Пересмотр данного соглашения либо его замена на двусторонние документы является одним из приоритетов Белого дома в области внешней торговли. Теперь Канада и Мексика у Трампа на крючке. Американский президент пояснил, что для них предусмотрена 30-дневная отсрочка введения пошлин. Если за это время они договорятся с Вашингтоном о новых условиях продления NAFTA, повышенные тарифы на сталь и алюминий, экспортируемые этими странами в США, установлены не будут. В противном случае США выйдут из соглашения NAFTA.
Другие страны тоже в двусмысленной ситуации. Для них новые импортные пошлины должны вступить в силу с 23 марта, но президент Трамп в любой момент может эти страны «помиловать». Окончательное решение будет приниматься не столько по экономическим, сколько по политическим соображениям, что делает ситуацию ещё более неопределённой. Подписав документ о введении заградительных пошлин на сталь и алюминий, Трамп подчеркнул, что Вашингтон открыт к изменению тарифов и даже готов отменить их для отдельных государств. В частности, обещано освобождение от новых тарифов для стран, которые, сказал Трамп, «справедливо относятся к нам в вопросах торговли». Помимо торговли имеется в виду согласие союзников США тратить больше денег на военные расходы.
Изменения в тарифной политике Трамп объяснил желанием создать новые рабочие места для американцев. Однако последствия введения пошлин на импорт в США стали и алюминия могут иметь обратный эффект. Как указывает лондонская The Financial Times со ссылкой на расчёты организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики, новые пошлины могут обойтись американской экономике примерно в 9 млрд долларов в год.
Сталь, алюминий и национальная безопасность
Трамп принял своё решение, ссылаясь на статью 232 Закона о расширении торговли (Trade Expansion Act) от 1962 года, которая позволяет Соединённым Штатам принимать односторонние меры по ограничению импорта, руководствуясь интересами национальной безопасности. В апреле 2017 года Министерство торговли США пришло к заключению, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны в силу того, что объём импорта стали в четыре раза превосходит объём экспорта, а доля импорта в структуре потребления первичного алюминия выросла до 90%. На основании этих данных министерство торговли рекомендовало президенту Трампу принять меры для защиты американских металлургов. Алюминий широко используется в оборонной промышленности, в частности в судостроении и авиастроении, сталь – в строительстве, автомобилестроении, энергетике, в производстве машин и оборудования.
Как правильно разговаривать с лжецами
«Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», – говорит Трамп. Он называет сталелитейную и алюминиевую промышленность «жизненно важной для национальной безопасности отраслью», которая была опустошена «агрессивным» ведением внешней торговли другими странами.
По данным экспертов Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics), в конце 2017 года в отношении 60% импорта стали в США уже действовали различного рода протекционистские меры. В частности, пошлины были введены в отношении 94% импорта стали из Китая, а также 54% импорта стали из других стран. И новые шаги Трампа по защите американского национального рынка стали для партнёров США неожиданными. В Брюсселе начали вырабатывать контрмеры. Составлен список американских товаров, на которые европейцы могут ввести ответные пошлины. Еврокомиссия включила в список товары, выпускаемые в тех американских штатах, где традиционно сильны позиции республиканцев. Это, в частности, мотоциклы Harley Davidson, выпускаемые в Висконсине, родном штате спикера палаты представителей Пола Райана, а также бурбон – вид виски, производимый преимущественно в Кентукки, родном штате лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела. В перечне фигурируют также металлические стремянки, сковородки, рубашки, джинсы, обувь, косметика, прогулочные лодки, виски, кукуруза, апельсиновый сок. Так сказать, полный набор для пикника в том же штате Кентукки… По оценке Брюсселя, общая стоимость американских товаров, в отношении которых ЕС может ввести ответные пошлины в размере 25%, составляет 3,5 млрд долларов.
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Торговая война или торг об уступках Вашингтону?
Однако угроза над экспортом в Америку стремянок и сковородок Трампа не напугала. Он готов сделать ещё один шаг на «тарифной доске», введя 25-процентную импортную пошлину на европейские автомобили. А это будет уже серьёзный удар, прежде всего, по Германии. Автомобильный концерн Volkswagen лишится выручки на сумму в 22 млрд евро. США являются одним из главных автомобильных рынков для Германии. «Тарифы порождают другие тарифы; это всё равно что размножать бактерии», – заметила в интервью Bloomberg TV главный стратег по мировым рынкам американской инвестиционной компании Invesco Кристина Хупер.
Германия пока не обратилась к администрации США с просьбой об отсрочке, тем более об исключении из чёрного списка. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной мировой экономики», – предостерегла покидающая свой пост министр экономики Германии Бригитта Циприс. По её словам, Европе нельзя разделяться из-за предложения Трампа сделать исключение для Мексики, Канады и Австралии.
В Южной Корее, третьем по величине экспортёре стали в США, тоже ссылаются на соображения национальной безопасности в соответствии с американо-южнокорейским договором 1953 года.
Однако кто-то уже поспешил на поклон к Вашингтону, о чём с удовлетворением объявил 9 марта американский министр торговли Уилбур Росс. Так, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил соотечественникам, что президент США пообещал перенести их страну в белый список.
Травля перебежчиков. Английский вариант
Брюссель пока что демонстрирует решительность. «Мы строили глобальную систему торговли десятилетиями. От нее зависят благополучие Европы и миллионы рабочих мест, и Европа не будет стоять в стороне, если кто-то поставит под угрозу порядок свободной мировой торговли», – заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. А 10 марта в Брюсселе импортные пошлины обсудили комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По словам Мальмстрём, Евросоюз «как близкий партнёр Соединённых Штатов в области безопасности и торговли должен быть исключен из этого списка». Однако решение не принято, дискуссия продолжается.
Решительно ответить на указ Дональда Трампа пообещал Китай. В Министерстве торговли КНР считают, что торговая война с Соединёнными Штатами обернётся для мировой экономики катастрофой.
Торговая война или торг об уступках Вашингтону – с такой дилеммой столкнулись ведущие торговые партнёры США. И, как заметила The New York Times, если государства в одностороннем порядке пойдут на уступки американцам для того, чтобы оказаться в белом списке стран, освобождённых от пошлин, это создаст плохой прецедент: Америка в обмен на доступ к своему рынку будет требовать всё новых уступок, подрывая систему решения торговых споров в рамках ВТО.
(Окончание следует)

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