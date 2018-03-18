Призрак торговых войн: США против всех

«Страна, которая не защищает своё благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом»

Политика президента США Дональда Трампа всё больше приобретает черты курса, чреватого торговыми войнами. Объявив в ходе предвыборной кампании главным торгово-экономическим конкурентом Соединённых Штатов Китай, 45-й американский президент может, кроме того, нанести урон отношениям и с европейскими союзниками. Под угрозой оказались также торговые связи Америки с Японией, Австралией, Канадой, традиционно союзными Соединённым Штатам.

Канада и Мексика у Трампа на крючке

Санкционированное Трампом введение 25-процентной пошлины на импорт в США стали и 10-процентной пошлины на импорт алюминия поставило американских союзников перед выбором: молча принять навязываемые Соединёнными Штатами новые правила игры, пойти на ответные меры либо попытаться договориться об уступках.

В наиболее уязвимом положении оказались североамериканские соседи США – Канада и Мексика. Трамп объявил, что принятые им меры не распространятся на обе эти страны до тех пор, пока Вашингтон не оценит прогресс в переговорах по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Пересмотр данного соглашения либо его замена на двусторонние документы является одним из приоритетов Белого дома в области внешней торговли. Теперь Канада и Мексика у Трампа на крючке. Американский президент пояснил, что для них предусмотрена 30-дневная отсрочка введения пошлин. Если за это время они договорятся с Вашингтоном о новых условиях продления NAFTA, повышенные тарифы на сталь и алюминий, экспортируемые этими странами в США, установлены не будут. В противном случае США выйдут из соглашения NAFTA.

Другие страны тоже в двусмысленной ситуации. Для них новые импортные пошлины должны вступить в силу с 23 марта, но президент Трамп в любой момент может эти страны «помиловать». Окончательное решение будет приниматься не столько по экономическим, сколько по политическим соображениям, что делает ситуацию ещё более неопределённой. Подписав документ о введении заградительных пошлин на сталь и алюминий, Трамп подчеркнул, что Вашингтон открыт к изменению тарифов и даже готов отменить их для отдельных государств. В частности, обещано освобождение от новых тарифов для стран, которые, сказал Трамп, «справедливо относятся к нам в вопросах торговли». Помимо торговли имеется в виду согласие союзников США тратить больше денег на военные расходы.

Изменения в тарифной политике Трамп объяснил желанием создать новые рабочие места для американцев. Однако последствия введения пошлин на импорт в США стали и алюминия могут иметь обратный эффект. Как указывает лондонская The Financial Times со ссылкой на расчёты организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики, новые пошлины могут обойтись американской экономике примерно в 9 млрд долларов в год.

Сталь, алюминий и национальная безопасность

Трамп принял своё решение, ссылаясь на статью 232 Закона о расширении торговли (Trade Expansion Act) от 1962 года, которая позволяет Соединённым Штатам принимать односторонние меры по ограничению импорта, руководствуясь интересами национальной безопасности. В апреле 2017 года Министерство торговли США пришло к заключению, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны в силу того, что объём импорта стали в четыре раза превосходит объём экспорта, а доля импорта в структуре потребления первичного алюминия выросла до 90%. На основании этих данных министерство торговли рекомендовало президенту Трампу принять меры для защиты американских металлургов. Алюминий широко используется в оборонной промышленности, в частности в судостроении и авиастроении, сталь – в строительстве, автомобилестроении, энергетике, в производстве машин и оборудования.

«Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», – говорит Трамп. Он называет сталелитейную и алюминиевую промышленность «жизненно важной для национальной безопасности отраслью», которая была опустошена «агрессивным» ведением внешней торговли другими странами.

По данным экспертов Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics), в конце 2017 года в отношении 60% импорта стали в США уже действовали различного рода протекционистские меры. В частности, пошлины были введены в отношении 94% импорта стали из Китая, а также 54% импорта стали из других стран. И новые шаги Трампа по защите американского национального рынка стали для партнёров США неожиданными. В Брюсселе начали вырабатывать контрмеры. Составлен список американских товаров, на которые европейцы могут ввести ответные пошлины. Еврокомиссия включила в список товары, выпускаемые в тех американских штатах, где традиционно сильны позиции республиканцев. Это, в частности, мотоциклы Harley Davidson, выпускаемые в Висконсине, родном штате спикера палаты представителей Пола Райана, а также бурбон – вид виски, производимый преимущественно в Кентукки, родном штате лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела. В перечне фигурируют также металлические стремянки, сковородки, рубашки, джинсы, обувь, косметика, прогулочные лодки, виски, кукуруза, апельсиновый сок. Так сказать, полный набор для пикника в том же штате Кентукки… По оценке Брюсселя, общая стоимость американских товаров, в отношении которых ЕС может ввести ответные пошлины в размере 25%, составляет 3,5 млрд долларов.

Торговая война или торг об уступках Вашингтону?

Однако угроза над экспортом в Америку стремянок и сковородок Трампа не напугала. Он готов сделать ещё один шаг на «тарифной доске», введя 25-процентную импортную пошлину на европейские автомобили. А это будет уже серьёзный удар, прежде всего, по Германии. Автомобильный концерн Volkswagen лишится выручки на сумму в 22 млрд евро. США являются одним из главных автомобильных рынков для Германии. «Тарифы порождают другие тарифы; это всё равно что размножать бактерии», – заметила в интервью Bloomberg TV главный стратег по мировым рынкам американской инвестиционной компании Invesco Кристина Хупер.

Германия пока не обратилась к администрации США с просьбой об отсрочке, тем более об исключении из чёрного списка. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной мировой экономики», – предостерегла покидающая свой пост министр экономики Германии Бригитта Циприс. По её словам, Европе нельзя разделяться из-за предложения Трампа сделать исключение для Мексики, Канады и Австралии.

В Южной Корее, третьем по величине экспортёре стали в США, тоже ссылаются на соображения национальной безопасности в соответствии с американо-южнокорейским договором 1953 года.

Однако кто-то уже поспешил на поклон к Вашингтону, о чём с удовлетворением объявил 9 марта американский министр торговли Уилбур Росс. Так, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил соотечественникам, что президент США пообещал перенести их страну в белый список.

Брюссель пока что демонстрирует решительность. «Мы строили глобальную систему торговли десятилетиями. От нее зависят благополучие Европы и миллионы рабочих мест, и Европа не будет стоять в стороне, если кто-то поставит под угрозу порядок свободной мировой торговли», – заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. А 10 марта в Брюсселе импортные пошлины обсудили комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По словам Мальмстрём, Евросоюз «как близкий партнёр Соединённых Штатов в области безопасности и торговли должен быть исключен из этого списка». Однако решение не принято, дискуссия продолжается.

Решительно ответить на указ Дональда Трампа пообещал Китай. В Министерстве торговли КНР считают, что торговая война с Соединёнными Штатами обернётся для мировой экономики катастрофой.

Торговая война или торг об уступках Вашингтону – с такой дилеммой столкнулись ведущие торговые партнёры США. И, как заметила The New York Times, если государства в одностороннем порядке пойдут на уступки американцам для того, чтобы оказаться в белом списке стран, освобождённых от пошлин, это создаст плохой прецедент: Америка в обмен на доступ к своему рынку будет требовать всё новых уступок, подрывая систему решения торговых споров в рамках ВТО.