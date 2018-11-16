Призрак Речи Посполитой бродит по Европе

А униат Парубий указывает полякам и литовцам на «общего врага»

За многими внешнеполитическими инициативами Польши по созданию интеграционных объединений в Восточной Европе – от идеи «междуморья» до продвигаемой в последнее время концепции «трёхморья» – стоит едва скрываемая тоска по канувшему в прошлое польскому великодержавию.

Использование прошлого как инструмента политики, с помощью которого доказывается существование извечной «угрозы с Востока», рождает соблазн восстановить «историческую справедливость». Соблазн тем сильнее, чем большая мощь в виде НАТО и Евросоюза чувствуется за спиной и чем шире распространяются «мнения экспертов» о «неминуемом распаде» России. А вдруг? Всё это находит отклик в разных частях бывшей Речи Посполитой, прежде всего в Вильнюсе и Киеве.

Существует, например, Межпарламентская ассамблея Литвы, Украины и Польши, очередная сессия которой состоялась 12-13 ноября в Вильнюсе. На открытии сессии глава литовского парламента Викторас Пранцкетис заявил о связывающем три государства на протяжении столетий «активном партнёрстве». То есть прямо отослал к периоду существования Речи Посполитой. А один из работавших во время ассамблеи трех её комитетов по сотрудничеству был целиком посвящён содействию евроатлантической интеграции Украины.

Парламент Литвы

Да и вся эта сессия запомнится, прежде всего, сосредоточенностью на поддержке киевского режима и «кознях Кремля». Как заявил председатель Сената Польши Станислав Карчевский, главным препятствием на пути интеграции Польши, Литвы и Украины является Россия; дескать, это Москва провоцирует проблемы в отношениях Польши и Украины, связанные с исторической памятью. Можно подумать, что Кремль помогает насаждению на Украине необандеровской идеологии – русофобской и полонофобской, и он же организует шествия бандеровцев по украинским городам! Карчевский обнаружил, что к возникновению проблем с польским национальным меньшинством в Литве также подстрекает Россия. «Вопросы нацменьшинств решаются сложно, но это не причина, чтобы мы позволяли кому-то третьему играть теми вещами, которые могут нас рассорить», – заявил он. Литовцам оставалось сделать вид, что они поверили в эту нелепость, хотя хорошо известно, что проблемы здесь обострились после принятия Варшавой программы поддержки соотечественников за рубежом на 2015-2020 гг. с упором на Литву.

Викторас Пранцкетис, Станислав Карчевский, Андрей Парубий

С участниками Парламентской ассамблеи Литвы, Польши и Украины солидаризировался и принявший их литовский премьер Саулюс Сквернялис, который подчеркнул, что Литва всюду, где можно, именует Россию «агрессором», а также не признаёт «незаконных выборов на оккупированном Донбассе». По мнению Сквернялиса, надо инициировать совместные с Польшей проекты помощи на Востоке Украины (естественно, на территории, подконтрольной Киеву).

Ассамблея призвала страны-члены Евросоюза и страны-члены G7 ужесточить санкции против России и, в частности, потребовала ввести меры против российских морских портов в Азовском море за их взаимодействие с портами в Крыму.

Дух вековечной вражды к России, витавший в эти дни над Вильнюсом, подогрел гость с Украины Андрей Парубий. «Наш враг, – провозгласил он, – не меняется, меняется только его название – царская Россия, Московское княжество, Советский Союз, Российская империя». Это враг, который, по словам Парубия, столетиями пытался, иногда успешно, уничтожать «нашу государственность». От таких заявлений всего шаг до провозглашения необходимости восстановить «порушенную государственность» в рамках существовавшей некогда Речи Посполитой. Или провозгласить новый крестовый поход на восток, как это пристало униату Парубию. Он же объявил, что на X сессию Межпарламентской ассамблеи Литвы, Украины и Польши, которую намечено провести в июне 2019 г. в Киеве, будут приглашены «все государства от Балтийского до Черного моря, граничащие с Россией». Аппетиты растут, масштабы ширятся, на Украине скоро выборы, и Парубий не прочь покомандовать парадом.

Конечно, к мегаломании восстановления Речи Посполитой можно отнестись как к фарсу, подогретому воспалённым националистическим воображением её наследников. Проблема, однако, состоит в том, что данный геополитический проект, как и подобные ему, не рассчитан на осуществление собственными силами. Его участники надеются на поддержку из-за океана, где привыкли мыслить в категориях полезности всего, что вредит тем, кого они определяют в качестве своих противников.

Польша превыше всего

Не случайно главы парламентов Литвы, Польши и Украины заявили на ассамблее, что в январе 2019 г. планируют совместный визит в США, куда пригласят присоединиться к ним и коллег из Латвии и Эстонии. Нет сомнений, что поддержку от Белого дома они получат.

Белый дом – реальный центр «Речи Посполитой XXI века»

Примечательны рассуждения на этот счёт президента частной информационно-разведывательной компании Stratfor Джорджа Фридмана в книге «Следующие сто лет», изданной в том числе и в России. Фридмана принято воспринимать как интеллектуального провокатора международного масштаба, но нетрудно заметить, что многие его мысли потом появляются в документах Национального разведывательного совета США или запускаются в качестве пробных шаров с далеко идущими целями.

Карта предполагаемой «Великой Польши» в оценках Stratfor Джорджа Фридмана

В книге «Следующие сто лет» Фридман утверждает, что со временем Польша вберёт в себя все отпавшие от России бывшие советские республики к западу от РФ и превратится в великую державу. Согласно прогнозам Фридмана, став крупнейшей страной Европы (более 1 млн кв. км площади и 100 млн человек населения), Польша явится главной опорой США на континенте.