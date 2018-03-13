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Призрак харрасмента в Метрополитен-опере: Дирижера уволили за приставания 30-летней давности
13 марта 2018, 09:54 • 113 • В мире
Метрополитен-опера уволила известного дирижера после обвинений в домогательствах.
74-летний Джеймс Ливайн известен практически всем ценителям классической и современной музыки, этот дирижер вот уже несколько десятков лет успешно представляет Метрополитен-оперу в Нью-Йорке.
А буквально накануне пресс-служба оперы распространила заявление, в котором говорится о том, что Ливайн уволен со своей должности. Всему виной - обвинения в сексуальных домогательствах и последующий скандал.
По данным New York Times, речь идет о домогательствах 30-летней давности.
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