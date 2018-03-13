Призрак харрасмента в Метрополитен-опере: Дирижера уволили за приставания 30-летней давности

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Метрополитен-опера уволила известного дирижера после обвинений в домогательствах.

74-летний Джеймс Ливайн известен практически всем ценителям классической и современной музыки, этот дирижер вот уже несколько десятков лет успешно представляет Метрополитен-оперу в Нью-Йорке.

А буквально накануне пресс-служба оперы распространила заявление, в котором говорится о том, что Ливайн уволен со своей должности. Всему виной - обвинения в сексуальных домогательствах и последующий скандал.

"После рассмотрения результатов тщательного расследования, проведенного внешним советом, Метрополитен-опера разорвала отношения с Джеймсом Ливайном в качестве музыкального директора", - говорится в официальном сообщении. Известно, что расследование длилось более трех месяцев.

По данным New York Times, речь идет о домогательствах 30-летней давности.