Призрак гражданской войны во Франции

Неужели бунт – единственное, что осталось?

Удивительную тактику избрали в Елисейском дворце: «Готовьтесь к худшему». Со всех французских медиаплощадок на сограждан сыплются угрозы, формулируемые чиновниками V Республики.

С 15 сентября будет позволено приостановить трудовой договор человека, не соблюдающего обязательства по вакцинации.

45000 евро штрафа для рестораторов, 1000 евро штрафа для тех, кто не соблюдает карантин, увольнения, блокировки банковских счетов, запреты на посещения et ceterà, et ceterà…

«Мы включим в закон специальное положение о приостановлении трудового договора, поскольку человек не может заниматься своей профессией, если он не был вакцинирован», – на голубом глазу заявляет министр (министерка) труда, основной функцией которой предполагалась когда-то защита трудящихся и соблюдение их прав на труд.

Работники магазинов, ресторанов, торговых центров и т. п. должны вакцинироваться до 30 августа, медицинские работники – до 15 сентября.

Если к необходимой дате они не предоставят сертификат полной вакцинации, то трудовой договор будет немедленно (!) приостановлен, а зарплата выплачиваться перестанет.

Ей вторит министр транспорта Djebbari, который требует санитарный паспорт на все виды транспорта с 1 августа 2021 года. Премьер-министр Жан Кастекс объявляет о проведении кампаний вакцинации для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Министр здравоохранения Oливье Веран готов выгнать с работы тысячи квалифицированных врачей только за то, что они соблюдают биоэтику, закреплённую Нюрнбергским кодексом после трибунала над врачами гитлеровской Германии.

Ажитацию французского правительства идеально иллюстрируют известный во всём мире классический китайский трактат «Искусство войны» в той части, где Сунь-Цзы объясняет, какие именно действия приводят государство к краху. Ne faut pas acculer les gens, car un tigre pris dans un piège va se battre à mort, il faut donc toujours laisser une porte de sortie. Не загоняйте тигра в клетку, оставляйте открытой дверь, иначе тигр будет драться до самой смерти!

Никогда за 2000-летнюю историю Галлии от Юлия Цезаря до наших дней ни один король, император, глава правительства или президент республики не провозглашал, что собирается разрушить жизнь своего народа и сделать её невозможной. Да, таких желающих было полно во все времена, но чтобы вот так, с гордостью объявить о своих разрушительных намерениях накануне выборов… А Макрон этих намерений не скрывает.

«Это война против нас!» – выкрикивают демонстранты на улицах больших и маленьких французских городов.

Да, это война.

Об этом Эмманюэль Макрон объявил французам 16 марта 2020 года: «Мы находимся на войне». А на войне, как на войне, даже если это война против своего народа.

«Комендантский час», «чрезвычайное положение», враги – слова из военного словаря, пробуждающие у французов образы войны.

Фото: Benoit Tessier/Reuters

Парижане выходят с жёлтыми звездами в знак протеста, многие видят прямую связь между событиями 80-летней давности и настоящим днём, называя происходящее своим именем – VACZISM.

Поначалу медики были хорошими солдатами, вирус – объявленным врагом, а французы – жертвами среди гражданского населения. Сегодня враги – это сторонники «теорий заговоров» и непривитые медики. Место штамма пока не определено. А завтра будут новые враги и новая война, но уже против вакцинированных сегодня, когда вакцина через 6-12 месяцев перестанет действовать.

И у вакцинированных не будет прав до тех пор, пока их не вакцинируют третьей, четвёртой, пятой дозой и их будут подсаживать на эту вакцину, как на наркотик.

Для Франции с её традициями невероятный парадокс состоит в том, что сегодня невакцинированные либо получившие недостаточное количество доз, согласно изданным инструкциям, будут иметь меньше прав в собственной стране, чем педофилы или террористы!

Надо отдать должное администрации Эмманюэля Макрона: она сумела объединить ранее не объединяемое и создала условия для социального цунами, сплотившего все категории французов. Народ Франции забыл о своих социальных, культурных, имущественных, расовых различиях, он объединился в своей враждебности к властям.

Я бы хотела напомнить слова погибшего в марте Оливье Дассо – миллиардера и политика, человека, родившегося в богатстве, но умевшего слышать простых людей: «Неужто Франция, земля надежды, настолько позабыла о своих сынах и дочерях, что бунт – единственное, что осталось им?»

И в этом тоже состоит один из парадоксов эпохи: сытый голодного разумеет, а вчерашние простаки, выскочившие из грязи в князи, ведут себя, как захватчики и оккупанты.

Сложно не согласиться со словами, сказанными некогда Джоном Фицджеральдом Кеннеди: «Желая подавить мирные революции, мы делаем насильственные революции неизбежными».