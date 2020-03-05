Призрак чёрного неба бродит по Сибири • 122 • Аналитика

Российское законодательство и правоохранительные органы весьма лояльны к отравителям воздуха, особенно в Зауралье. В Конституции России право граждан на благоприятную окружающую среду сформулировано максимально абстрактно и расплывчато. В обязанности органов местного самоуправления решение экологических задач вообще не входит. Соответствующие экологические поправки в Основной закон страны явно пошли бы на пользу жителям многих сибирских и дальневосточных городов, задыхающихся от вредных выбросов. Сибирские города отапливаются в основном углем, который сжигается на экологически небезопасных котельных и ТЭЦ. А вот в европейской части страны большинство ТЭЦ газифицировано.



Местные власти не пытаются добиваться от энергомонополистов соблюдения экологических норм, пока ситуация не становится катастрофической, как в Красноярске, где воздух стал самым грязным в мире. Зависимость городов от крупного, часто монопольного поставщика энергии связывает руки региональным чиновникам и депутатам в вопросах обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения. Новосибирск стал символом приближающегося коллапса теплосетей с ежегодными тысячами аварийных отключений каждую зиму. Горячими точками называют Читу и Хабаровск.







Социальные сети полны возмущённых отзывов пользователей, которые активно критикуют сложившееся положение. Сибирская генерирующая компания, которая контролирует четверть сибирской энергетики, кажется, стала осознавать риски своему бизнесу из-за нарастающих протестов населения. Она пытается наладить через ученых и экспертов диалог с властью и населением. Но получается пока плохо. Новосибирская региональная власть то ли слишком ленива, то ли малокомпетентна, чтобы разобраться в нарастающих энергетических проблемах городов. Это показал очередной круглый стол «Энергоэффективность и энергосбережение в теплоснабжении», прошедший недавно в Институте экономики Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке. Из двух десятков приглашенных депутатов и чиновников не пришел ни один!



Вот чёрное небо над нами

Красноярские власти много лет, видимо, надеялись, что постоянный ядовитый смог над городом развеется как-нибудь сам собой. А в итоге получили массовые акции протеста и острый политический кризис с требованиями отставки губернатора.





Нелепые оправдания красноярского губернатора Усса: мол, черное небо над городом – это историческое наследие неразумных предков, и вялая имитация природоохранной деятельности только подливали масла в огонь. Гасить массовые недовольства горожан недавно спешно отправилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



Только с ее приездом в Красноярске начался предметный разговор о решении экологических проблем: жителям твердо пообещали метро, массовую ликвидацию угольных котельных и внедрение нового очистного оборудования на самых грязных местных производствах.



Об отвратительной атмосфере в Красноярске, Чите, Кемерове, Новокузнецке начали писать даже зарубежные СМИ. Новосибирск «прославился» на весь мир ядовитым золоотвалом ТЭЦ-5, который местные острословы тут же назвали «Сибирскими Мальдивами».



В Новосибирске местные власти не чувствуют для себя угрозы ни от экологии, ни от аварийного теплоснабжения, хотя все симптомы нарастающего кризиса налицо: в городе стабильный повышенный уровень загрязнения атмосферы и массовые отключения тепла из-за то и дело рвущихся теплосетей. Местное министерство экологии, видимо, видит главную экологическую проблему Новосибирска в стихийных свалках и всю свою энергию тратит на проект «Чистые города» по их ликвидации.



Сибирская генерирующая компания (СГК) попробовала решить задачу ремонта изношенных теплосетей за счет ускоренного роста тарифов на тепло. Встретив отпор жителей и губернатора, СГК сейчас пытается наладить диалог с властями и учеными для определения перспектив своего присутствия в Новосибирске. Но власти проявляют удивительное равнодушие к стремлению СГК получить от них какие-либо указания и ориентиры на перспективу.



Как новосибирские власти прячут голову в снег

Главной головной болью этой зимы для горожан стали не постоянные отключения тепла (уже притерпелись), а нечищеные улицы. Город утопал в сугробах и, кажется, вся энергия мэра Анатолия Локтя этой весной направлена на спасение улиц от потопа.



Вопросы энергетической безопасности и раньше местных депутатов не особо волновали, а теперь и вовсе отошли на тридцать третье место. Нам Европа не указ и не пример с тех пор, как там узаконили однополые браки.



Это в Евросоюзе бизнес привык, что власть устанавливает все более строгие экологические стандарты и вводит все новые ограничения для углеводородного бизнеса. Правда, делает это заранее и дает предпринимателям время перестроить производство под новые стандарты ведения бизнеса в интересах населения и дает время для их выполнения. Так, например, сначала постоянно ужесточались требования к качеству моторного топлива, а теперь есть сроки введения запрета на реализацию новых машин с двигателями внутреннего сгорания. В Норвегии их будет запрещено продавать уже через пять лет, в Англии и Франции с 2035 года. В Германии к этому времени прекратят работу все угольные электростанции.



А в Новосибирске, как и во многих российских городах, местные власти даже не задумывались об экологических требованиях к энергетикам. Федеральный проект «Чистый воздух 2019-2024» кажется им прекраснодушными мечтами богатой Москвы.







СГК не заинтересована в энергосбережении

Количество выбросов в атмосферу прямо связано с внедрением энергосбережения. Если меньше потребовалось тепла, значит, меньше сожгут угля или газа, будет меньше выбросов. Пусть Европа экономит тепло, у нас уголь девать некуда, видимо, считают новосибирские власти. Область с высоким научным потенциалом занимает 48-е место в России по затратам на повышение энергоэффективности жилья и производства и входит в группу отстающих. В Новосибирске на отопление тратится энергии как минимум на 35-45 процентов больше, чем необходимо.



Представители СГК прямо заявили на круглом столе, что их компания не заинтересована в том, чтобы потребители экономно расходовали энергию и меньше за нее платили. Мощности ТЭЦ и так загружены лишь на две трети, а тепло, оставшееся после производства электроэнергии, некуда девать, особенно в эту теплую зиму в Сибири. Избытки его приходится выбрасывать в атмосферу через градирни-охладители. Но по закону рынка СГК сможет продать тепла не больше, чем его купят потребители, и в принципе готова подстраиваться под снижение потребления, если в Новосибирске начнут его экономить.



Учёные предупреждают: хватит прятать головы в сугробах

Ученые и эксперты на круглом столе предложили подготовить обращение к органам власти с целью привлечь ее внимание (в который раз) к наиболее острым энергетическим проблемам Новосибирска. Попытаться прервать сон разума чиновников и депутатов хотя бы накануне наиболее волнительного в их тихой жизни события — перевыборов законодательного собрания области и горсовета.



Вот основные предложения экспертов.



Необходимо поставить системы погодного регулирования потребления тепла во всех многоквартирных домах, школах и детсадах. Она поддерживает комфортную температуру в помещении, автоматически увеличивая или снижая поток энергии, входящей в дом, в зависимости от погоды. Только эти приборы позволят снизить сумму в платежках за тепло от 15 до 35 процентов. А вот за чей счет будут установлены эти регуляторы, должны решить власти вместе с горожанами. Дмитрий Губерниев: мы сами заставляем о себе говорить как о чудаках



Пора прекратить прятать голову в сугроб в ожидании коллапса тепловых сетей. Надо предложить реальный путь их восстановления. По мнению известного российского эксперта по теплоснабжению кандидата экономических наук Юрия Воронова, для этого надо тратить на ежегодный ремонт теплотрасс в десять(!) раз больше средств, чем сейчас.



У населения таких денег нет, и СГК не захочет столько вкладывать. Новосибирцы и жители других городов стали заложниками деиндустриализации страны. В советское время большую часть затрат на содержание теплосетей несли предприятия, большинства из которых уже нет. Кто возьмет на себя их ношу? Пока на это нет ответа.



У Новосибирска, как и у многих крупных городов, до сих пор нет стратегии управления теплосетями и источниками энергии как единым энергетическим комплексом. В Новосибирске, например, работают 4 ТЭЦ и несколько газовых котельных, которыми управляет СГК. И почти две сотни локальных котельных, принадлежащих другим владельцам. СГК воспринимает их как конкурентов и стремится различными способами выдавить с рынка. Только местная власть может стать арбитром, который решает, кому из станций жить, а кому придется закрыться. Пока этот процесс отдан на откуп СГК, который разными способами убирает с рынка конкурентов, в том числе и экологически безопасные газовые котельные.



Необходимо открыть все данные о выбросах в атмосферу всех ТЭЦ и котельных городов. В Красноярске это стало одним из главных требований на недавнем митинге протеста. Тогда станет ясно, насколько системы очистки соответствуют современным требованиям и какие из них надо заменить.



Должны быть определены сроки закрытия золоотвалов ТЭЦ и рекультивации их территорий. Только в России еще разрешены золоотвалы.



Ученые и эксперты надеются, что рано или поздно чиновники и депутаты их услышат. В девятнадцатом веке никто не верил Марксу, когда он предсказал, что призрак коммунизма уже бродит по Европе. Так и власти сибирских регионах не хотят признать очевидное: красноярский призрак черного неба уже идет за ними. Российское законодательство и правоохранительные органы весьма лояльны к отравителям воздуха, особенно в Зауралье. В Конституции России право граждан на благоприятную окружающую среду сформулировано максимально абстрактно и расплывчато. В обязанности органов местного самоуправления решение экологических задач вообще не входит. Соответствующие экологические поправки в Основной закон страны явно пошли бы на пользу жителям многих сибирских и дальневосточных городов, задыхающихся от вредных выбросов. Сибирские города отапливаются в основном углем, который сжигается на экологически небезопасных котельных и ТЭЦ. А вот в европейской части страны большинство ТЭЦ газифицировано.Местные власти не пытаются добиваться от энергомонополистов соблюдения экологических норм, пока ситуация не становится катастрофической, как в Красноярске, где воздух стал самым грязным в мире. Зависимость городов от крупного, часто монопольного поставщика энергии связывает руки региональным чиновникам и депутатам в вопросах обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения. Новосибирск стал символом приближающегося коллапса теплосетей с ежегодными тысячами аварийных отключений каждую зиму. Горячими точками называют Читу и Хабаровск.Социальные сети полны возмущённых отзывов пользователей, которые активно критикуют сложившееся положение. Сибирская генерирующая компания, которая контролирует четверть сибирской энергетики, кажется, стала осознавать риски своему бизнесу из-за нарастающих протестов населения. Она пытается наладить через ученых и экспертов диалог с властью и населением. Но получается пока плохо. Новосибирская региональная власть то ли слишком ленива, то ли малокомпетентна, чтобы разобраться в нарастающих энергетических проблемах городов. Это показал очередной круглый стол «Энергоэффективность и энергосбережение в теплоснабжении», прошедший недавно в Институте экономики Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке. Из двух десятков приглашенных депутатов и чиновников не пришел ни один!Красноярские власти много лет, видимо, надеялись, что постоянный ядовитый смог над городом развеется как-нибудь сам собой. А в итоге получили массовые акции протеста и острый политический кризис с требованиями отставки губернатора.Нелепые оправдания красноярского губернатора Усса: мол, черное небо над городом – это историческое наследие неразумных предков, и вялая имитация природоохранной деятельности только подливали масла в огонь. Гасить массовые недовольства горожан недавно спешно отправилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Только с ее приездом в Красноярске начался предметный разговор о решении экологических проблем: жителям твердо пообещали метро, массовую ликвидацию угольных котельных и внедрение нового очистного оборудования на самых грязных местных производствах.Об отвратительной атмосфере в Красноярске, Чите, Кемерове, Новокузнецке начали писать даже зарубежные СМИ. Новосибирск «прославился» на весь мир ядовитым золоотвалом ТЭЦ-5, который местные острословы тут же назвали «Сибирскими Мальдивами».В Новосибирске местные власти не чувствуют для себя угрозы ни от экологии, ни от аварийного теплоснабжения, хотя все симптомы нарастающего кризиса налицо: в городе стабильный повышенный уровень загрязнения атмосферы и массовые отключения тепла из-за то и дело рвущихся теплосетей. Местное министерство экологии, видимо, видит главную экологическую проблему Новосибирска в стихийных свалках и всю свою энергию тратит на проект «Чистые города» по их ликвидации.Сибирская генерирующая компания (СГК) попробовала решить задачу ремонта изношенных теплосетей за счет ускоренного роста тарифов на тепло. Встретив отпор жителей и губернатора, СГК сейчас пытается наладить диалог с властями и учеными для определения перспектив своего присутствия в Новосибирске. Но власти проявляют удивительное равнодушие к стремлению СГК получить от них какие-либо указания и ориентиры на перспективу.Главной головной болью этой зимы для горожан стали не постоянные отключения тепла (уже притерпелись), а нечищеные улицы. Город утопал в сугробах и, кажется, вся энергия мэра Анатолия Локтя этой весной направлена на спасение улиц от потопа.Вопросы энергетической безопасности и раньше местных депутатов не особо волновали, а теперь и вовсе отошли на тридцать третье место. Нам Европа не указ и не пример с тех пор, как там узаконили однополые браки.Это в Евросоюзе бизнес привык, что власть устанавливает все более строгие экологические стандарты и вводит все новые ограничения для углеводородного бизнеса. Правда, делает это заранее и дает предпринимателям время перестроить производство под новые стандарты ведения бизнеса в интересах населения и дает время для их выполнения. Так, например, сначала постоянно ужесточались требования к качеству моторного топлива, а теперь есть сроки введения запрета на реализацию новых машин с двигателями внутреннего сгорания. В Норвегии их будет запрещено продавать уже через пять лет, в Англии и Франции с 2035 года. В Германии к этому времени прекратят работу все угольные электростанции.А в Новосибирске, как и во многих российских городах, местные власти даже не задумывались об экологических требованиях к энергетикам. Федеральный проект «Чистый воздух 2019-2024» кажется им прекраснодушными мечтами богатой Москвы.Количество выбросов в атмосферу прямо связано с внедрением энергосбережения. Если меньше потребовалось тепла, значит, меньше сожгут угля или газа, будет меньше выбросов. Пусть Европа экономит тепло, у нас уголь девать некуда, видимо, считают новосибирские власти. Область с высоким научным потенциалом занимает 48-е место в России по затратам на повышение энергоэффективности жилья и производства и входит в группу отстающих. В Новосибирске на отопление тратится энергии как минимум на 35-45 процентов больше, чем необходимо.Представители СГК прямо заявили на круглом столе, что, чтобы потребители экономно расходовали энергию и меньше за нее платили. Мощности ТЭЦ и так загружены лишь на две трети, а тепло, оставшееся после производства электроэнергии, некуда девать, особенно в эту теплую зиму в Сибири. Избытки его приходится выбрасывать в атмосферу через градирни-охладители. Но по закону рынка СГК сможет продать тепла не больше, чем его купят потребители, и в принципе готова подстраиваться под снижение потребления, если в Новосибирске начнут его экономить.Ученые и эксперты на круглом столе предложили подготовить обращение к органам власти с целью привлечь ее внимание (в который раз) к наиболее острым энергетическим проблемам Новосибирска. Попытаться прервать сон разума чиновников и депутатов хотя бы накануне наиболее волнительного в их тихой жизни события — перевыборов законодательного собрания области и горсовета.Вот основные предложения экспертов.Необходимо поставить системы погодного регулирования потребления тепла во всех многоквартирных домах, школах и детсадах. Она поддерживает комфортную температуру в помещении, автоматически увеличивая или снижая поток энергии, входящей в дом, в зависимости от погоды. Только эти приборы позволят снизить сумму в платежках за тепло от 15 до 35 процентов. А вот за чей счет будут установлены эти регуляторы, должны решить власти вместе с горожанами.Пора прекратить прятать голову в сугроб в ожидании коллапса тепловых сетей. Надо предложить реальный путь их восстановления. По мнению известного российского эксперта по теплоснабжению кандидата экономических наук Юрия Воронова, для этого надо тратить на ежегодный ремонт теплотрасс в десять(!) раз больше средств, чем сейчас.У населения таких денег нет, и СГК не захочет столько вкладывать. Новосибирцы и жители других городов стали заложниками деиндустриализации страны. В советское время большую часть затрат на содержание теплосетей несли предприятия, большинства из которых уже нет. Кто возьмет на себя их ношу? Пока на это нет ответа.У Новосибирска, как и у многих крупных городов, до сих пор нет стратегии управления теплосетями и источниками энергии как единым энергетическим комплексом. В Новосибирске, например, работают 4 ТЭЦ и несколько газовых котельных, которыми управляет СГК. И почти две сотни локальных котельных, принадлежащих другим владельцам. СГК воспринимает их как конкурентов и стремится различными способами выдавить с рынка. Только местная власть может стать арбитром, который решает, кому из станций жить, а кому придется закрыться. Пока этот процесс отдан на откуп СГК, который разными способами убирает с рынка конкурентов, в том числе и экологически безопасные газовые котельные.Необходимо открыть все данные о выбросах в атмосферу всех ТЭЦ и котельных городов. В Красноярске это стало одним из главных требований на недавнем митинге протеста. Тогда станет ясно, насколько системы очистки соответствуют современным требованиям и какие из них надо заменить.Должны быть определены сроки закрытия золоотвалов ТЭЦ и рекультивации их территорий. Только в России еще разрешены золоотвалы.Ученые и эксперты надеются, что рано или поздно чиновники и депутаты их услышат. В девятнадцатом веке никто не верил Марксу, когда он предсказал, что призрак коммунизма уже бродит по Европе. Так и власти сибирских регионах не хотят признать очевидное: красноярский призрак черного неба уже идет за ними. Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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