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Призрачные шансы Собянина: Сатановский вместе с москвичами пожелал мэру "крепкого здоровья"
29 мая 2020, 16:55 • 112 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказался по поводу шансов на победу мэра Москвы Сергея Собянина в предстоящих выборах, назвав их призрачными. Кроме того, эксперт вместе с москвичами пожелал чиновнику "крепкого здоровья" на фоне продления режима самоизоляции.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал в своём Telegram-канале выступление мэра Москвы Сергея Собянина по поводу продления режима самоизоляции и введения прогулок по графику.
Сатановский напомнил, что московский мэр обещал снять все ограничения, когда появится вакцина от коронавируса, но политолог успокоил, что это произойдёт в ближайшее время.
"Поскольку изобретут вакцину года через два минимум (или полтора, но раз так, она и через пять лет может появиться, и вообще никогда), то жить в режиме самооккупации придётся долго", - замечает Сатановский.
По его словам, москвичи выслушали своего мэра и заскучали, в очередной раз пожелав ему много-много хорошего, обозвав гауляйтером.
"Здоровья крепкого пожелали, денег побольше, которых у них нет, а скоро вообще мало у кого в стране будут, активной личной жизни и интересной работы. Особенно после ближайших выборов, на которых у него если и есть шансы, то призрачные. Хотя он, наверное, думает другое", - пишет Сатановский.
Эксперт считает, что политики склонны себя переоценивать. Кроме того, коронавирус многое изменил - слишком часто со своим народом начальство говорить начало, отмечает политолог.
"Распоряжения ему по всяким бытовым мелочам раздавать: когда гулять, как и где, в чём ходить. С масками и перчатками достало. Если видные авторитетные врачи говорят, что от них на улицах нет никакой пользы, кроме вреда, а интернет полон слухов о том, что производство их налажено начальством, и оно, пока вложенное не отобьёт и своё не наварит, их не отменит, то верят им, а не начальству. Опыт", - описывает ситуацию эксперт.
В такой ситуации, считает Сатановский, даже самые лояльные, включая силовиков, от хохота покатываются и компромат юмористический друг другу и окружающим рассылают.
"Там и шаржи, и анекдоты, и мультики, и целые сериалы, которые любого политика на Западе давно бы похоронили. У нас не Запад, пока прокатывает. Однако, повторим, зря оно так. Гласность хороша в том единственном случае, когда всё в меру. А в меру оно, когда образ соответствует личности и масштабы её таковы, как, скажем, были у Фиделя. Иначе публике лучше пореже являться, а говорить с ней напрямую совсем не рекомендуется", - советует Сатановский.
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