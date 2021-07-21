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Призовут даже запасников: Таджикистан проверит боеготовность армии
21 июля 2021, 16:15 • 15 • Политика
На фоне острой ситуации с Афганистаном власти Таджикистана проведут военные учения. На них призовут даже граждан в запасе.
Таджикистан начал военные учения на севере страны на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщают власти страны.
К учениям привлекут запасников.
Власти Таджикистана сообщили, что целью мероприятия является проверка боеготовности армии, согласованность действий военных структур.
В Афганистане продолжаются проблемы после вывода войск США. Талибы захватили большую часть страны.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что миссия Соединённых Штатов в Афганистане оказалась провальной.
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