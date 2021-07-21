Призовут даже запасников: Таджикистан проверит боеготовность армии

На фоне острой ситуации с Афганистаном власти Таджикистана проведут военные учения. На них призовут даже граждан в запасе.

Таджикистан начал военные учения на севере страны на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщают власти страны.

К учениям привлекут запасников.

Власти Таджикистана сообщили, что целью мероприятия является проверка боеготовности армии, согласованность действий военных структур.

В Афганистане продолжаются проблемы после вывода войск США. Талибы захватили большую часть страны.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что миссия Соединённых Штатов в Афганистане оказалась провальной.