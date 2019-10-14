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Признаю, заслужил: Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "Вечерний М..."
14 октября 2019, 09:09 • 210 • Политика
Владимир Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "Вечерний М..." Тележурналист признал тезис Познера о том, что он все заслужил. Да, так и есть, заслужил - и признание зрителей, и близких, и прекрасную работу...
Журналисты никак не могут оставить тему песни Бориса Гребенщикова "Вечерний М...", которую все еще пытаются разгадать в соцсетях. Одно из предположений связано с тележурналистом Владимиром Соловьевым. Будто бы ему посвящена неоднозначная композиция, критикующая безымянного ведущего отечественного ток-шоу. Соловьев с такой трактовкой не согласен.
Недавно в полемику включился и Владимир Познер. Комментируя песню и версию о Соловьеве, он сказал, что коллега "заслужил то, что имеет". Владимир Соловьев в беседе с Daily Storm парировал: всё так, заслужил.
"Я действительно заслужил то, что имею, - сказал журналист, продолжив, что именно стало заслугой: - Замечательных детей, прекрасных родителей, потрясающих зрителей и радиослушателей, любовь и благодарность от близких мне людей, гигантскую аудиторию".
Кроме того, Владимир Соловьев добавил, что счастлив работать на российском телевидении и в радиоэфире. Что касается смысла песни Гребенщикова, журналист полагает, что обижать она должна Ивана Урганта, который ведет передачу с созвучным названием - "Вечерний Ургант". Причем, по мнению Соловьева, коллегу обидели совершенно напрасно. Кроме того, журналист добавил: неприятно ему и что Гребенщиков опустился до уровня частушек, поскольку музыканта он всегда считал "блестящим автором, замечательным, великолепным поэтом".
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