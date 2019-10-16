Признайте ошибку: токийский журналист напомнил России о 1945 годе

Чтобы сотрудничать с Токио, Москва должна признать ошибкой военную операцию СССР против Японии в 1945 году, заявил журналист Ресуке Эндо в статье для токийской газеты Sankei Shimbun. Кроме того, он называл «государственным преступлением» принудительное удерживание Советским Союзом японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала без вести в лагерях.

Лидеры стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль в феврале 1945 года на Ялтинской конференции подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну против Японии на стороне союзников.

По условиям договора это должно было произойти через два-три месяца после капитуляции Германии и завершения войны в Европе при условии возвращения Советскому Союзу южной части Сахалина и передачи Курильских островов.

В августе — начале сентября 1945 года советские войска провели Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Ее целью был разгрома японской Квантунской армии, освобождение северо‑восточных и северных провинций Китая — Маньчжурии и Внутренней Монголии — Ляодунского полуострова, Кореи, уничтожение плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.

По итогам войны СССР официально вернул в свой состав территории, которыми завладела Япония по окончании Русско-японской войны 1904—1905 годов. Это были южный Сахалин, Квантунская область с Порт-Артуром, а также уступленная Японии в 1875 году основная группа Курильских островов и закрепленная за этим государством Симодским договором 1855 года южная часть Курил, в том числе острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Япония по сей день не признает потерю Южных Курил и требует их возврата как предварительного условия для переговоров по мирному договору. Как раз это и препятствует подписанию этого документа между Японией и Россией как государством-наследником СССР.

Состояние войны между Россией и Японией было прекращено после подписания государствами Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Тогда же восстановились дипломатические и консульские отношения двух стран. Согласно девятой статье документа, советское правительство согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие передачи заключается в фактическом переходе этих территорий под контроль Токио после заключения мирного договора.

Парламенты обоих государств ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, но по итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Преградой стал тот самый нерешенный вопрос о принадлежности Южных Курил. Япония считает их своими «северными территориями», а в российском внешнеполитическом ведомстве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

В последнее время российско-японские переговоры по этому вопросу заметно активизировались. В мае состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его коллегой из Японии Таро Коно. Глава японского ведомства подчеркнул, что Токио хочет вывести отношения с Москвой на новый уровень.

«После февральской нашей встречи в Мюнхене мы продолжали прилагать усилия к тому, чтобы продвинуть вперед японо-российские отношения. Сегодня я хочу обстоятельно поговорить с вами, господин Лавров, стремясь разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор, при этом развивая двусторонние связи по широкому спектру направлений и тем самым выстроить японо-российские направления нового уровня», — сказал Коно.

Он отметил, что настоящее партнерство Японии и России не только стабилизирует ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приведет его к расцвету, но и будет отвечать стратегическим интересам обеих стран.

При этом Сергей Лавров на встрече обратил внимание на расхождения в позициях Москвы и Токио по мирному договору. Он подчеркнул, что на данный момент они «весьма значительны». По этой причине стороны должны найти «возможности для сближения подходов», сказал глава ведомства.