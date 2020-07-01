Признай Донбасс - спаси Америку: Трампу намекнули на "эффект бабочки"

Российский журналист и режиссёр Александр Коробко, обратившийся на днях к президенту США с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик, прокомментировал свой поступок Царьграду. Он считает, что тем самым дал Трампу шанс "изменить парадигму, сделать то, что он задумывал".

Я бы сказал, что сейчас новые времена, и даже традиционное западное лицемерие может быть разорвано, как разорвался политический шаблон с победой Трампа.

Коробко уверен, что сейчас "тот самый случай, когда у Трампа есть возможность сделать мужской выбор".

Я думаю, что Трамп при всех своих минусах всё-таки, как минимум, мужчина, что для такой страны, как наша, где есть мужчины и женщины, есть только два пола, уже неплохо. И он может сделать выбор стать мужчиной, и, в общем-то, в каком-то смысле это спасёт Америку и задаст новый вектор в их политике, какой-то более традиционный, более божеский, человеческий.

Эксперт вспомнил по этому поводу знаменитый рассказ Рэя Брэдбери о ничтожном, еле заметном поступке, способном изменить всю мировую историю.

Как ни странно, это как в рассказе Рэя Бредбери "И грянул гром" - это эффект бабочки: признай Донбасс и измени в том числе и своё будущее в лучшую сторону.

Вообще, в современных условиях, уверен Коробко, иметь такого друга, как Россия, такой стране, как США, - "имманентно душевно нестабильной, разрываемой мощнейшими внутренними противоречиями и имеющей встроенную часовую бомбу, и расовую, и моральную", - было бы очень неплохо.

По мнению Коробко, в то время как сила американцев кроется в экономике, сила русских заключается в экзистенциальности. Сотрудничество двух великих народов может принести пользу обеим странам и всему миру, подчеркнул режиссёр.