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Признай Донбасс - спаси Америку: Трампу намекнули на "эффект бабочки"
01 июля 2020, 10:00 • 110 • Политика
В открытом письме, поступившем недавно в администрацию Дональда Трампа, американского лидера попросили признать Донбасс и тем самым спасти Америку. Автор письма рассказал Царьграду, почему сравнивает возможные последствия такого признания со знаменитым "эффектом бабочки".
Российский журналист и режиссёр Александр Коробко, обратившийся на днях к президенту США с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик, прокомментировал свой поступок Царьграду. Он считает, что тем самым дал Трампу шанс "изменить парадигму, сделать то, что он задумывал".
Коробко уверен, что сейчас "тот самый случай, когда у Трампа есть возможность сделать мужской выбор".
Эксперт вспомнил по этому поводу знаменитый рассказ Рэя Брэдбери о ничтожном, еле заметном поступке, способном изменить всю мировую историю.
Вообще, в современных условиях, уверен Коробко, иметь такого друга, как Россия, такой стране, как США, - "имманентно душевно нестабильной, разрываемой мощнейшими внутренними противоречиями и имеющей встроенную часовую бомбу, и расовую, и моральную", - было бы очень неплохо.
По мнению Коробко, в то время как сила американцев кроется в экономике, сила русских заключается в экзистенциальности. Сотрудничество двух великих народов может принести пользу обеим странам и всему миру, подчеркнул режиссёр.
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