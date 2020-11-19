Признать независимость Карабаха: Франция готовит Азербайджану второй неприятный сюрприз

В октябре в Национальное собрание Франции поступил проект о признании Нагорного Карабаха. Теперь независимости для региона требуют и в Сенате Франции. Соответствующий проект резолюции уже поступил сюда.

Ходатайство представлено сразу пятью сенаторами от разных фракций. Основной целью документа является защита населения Нагорного Карабаха от военной угрозы со стороны Азербайджана.

Со стороны Парижа проект резолюции Сената о признании независимости Карабаха стал вторым неприятным сюрпризом для Азербайджана. Буквально накануне президент республики Ильхам Алиев отказал Нагорному Карабаху в каком-либо политическом статусе.

"О каком-либо статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи", - заявил он.