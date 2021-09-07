Признать автоматически? Вряд ли: В Совфеде предложили присмотреться к правительству талибов*

Первым замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил присмотреться к новому правительству, сформированному движением "Талибан"*. Он ответил на вопрос, можно ли его признать его автоматически: "Вряд ли".

"Автоматическое признание нового правительства вряд ли возможно", - заявил Джабаров.

Он объяснил, что новые афганские власти должны на деле продемонстрировать, что намерены отстаивать свободы и развивать страну цивилизованным способом.

По словам члена Совфеда, признание правительства талибов – дело далеко не одного часа.

"Надо посмотреть на их действия", - подчеркнул политик в беседе с "Интерфаксом".

Ранее движение "Талибан" назвало новый состав правительства Афганистана. Также стало известно, что состав кабмина будет временным.

Главой правительства Афганистана стал один из лидеров "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд. Среди исполняющих обязанности министров страны нет ни одного человека, который не представлял бы движение "Талибан".

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.