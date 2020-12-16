Признанные в России иноагентами смогут избираться в органы власти

Физические лица, получившие в России статус иностранных агентов, смогут избираться в органы власти. Соответствующую информацию подтвердили во вторник, 15 декабря, в Государственной думе, сообщает РЕН ТВ.

Обсуждение законопроекта о регулировании деятельности лиц и объединений, признанных в РФ иноагентами, состоялось во вторник в Общественной палате.

Как стало известно, все вносимые изменения коснутся только политической деятельности и прозрачности ее финансирования. На работу организаций, которые осуществляют деятельность в сферах науки, культуры и здравоохранения, закон не повлияет.

«Для такого рода проектов не должно быть барьеров», — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

10 декабря президент России Владимир Путин призвал обсудить возможные риски в законопроекте об иноагентах. По словам главы государства, новый законопроект связан с тем, что сейчас появляются всё новые способы получения финансирования, при этом источники финансирования зачастую пытаются скрыть.

27 ноября российский сенатор Андрей Климов заявил, что было предложено ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.

18 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.

В начале декабря правительство РФ поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и общественных объединений, признанных в РФ иноагентами.

Законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении Госдумой 8 декабря.